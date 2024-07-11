Zoe Kravitz ile Austin Butler aynı projede buluşmaya hazırlanıyor

Şimdilerde ilk yönetmenlik denemesi Blink Twice filminin vizyona girmesi için gün sayan Zoe Kravitz, sıradaki projesi için görüşmelerde bulunuyor.
Kravitz, Darren Aronofsky imzalı "Caught Stealing" filminde Austin Butler'a katılmak üzere görüşüyor.
Deadline'ın haberine göre Zoe Kravitz, yazar Charlie Huston'ın aynı isimli kitabından uyarlanan yeni filmde gizemli bir rolde oynamayı hedefliyor.
Charlie Huston'ın kitabından uyarlanan filmin senaryosunu da Huston kaleme alacak. Hikaye, tükenmiş eski bir beyzbol oyuncusu olarak tanımlanan ve 90'ların New York şehrinin suç dünyasında istemeden de olsa hayatta kalma mücadelesine sürüklenen Hank Thompson'ın etrafında dönüyor.
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