Zülfü Livaneli'den Gazze şiiri: Mohsen’in Son Nefesi

Zülfü Livaneli, "Mohsen’in Son Nefesi" adlı şiirini sosyal medy hesabında takipçileriyle paylaştı. Sanatçının Gazze'de hayatını kaybeden çocuklar için kaleme aldığı şiirine binlerce yorum ve beğeni yağdı. İşte o şiir...

MOHSEN’İN SON NEFESİ ŞİİRİ



Duydunuz mu bilmem

Şu anda

Tam şu anda

Bir Gazze sokağında

Son nefesimi verdim ben.

Umurunuzda mı

Onu da bilmem

Ama

Bir dakika önce ayaktaydım

Şimdi paramparça

yerdeyim ben

Geçen hafta amcam

Dün annem,

Bugün kardeşim ve ben

Üstelik

Niye öldüğümüzü bile bilmeden

Tik tak

Tik tak

Tik

Ve çekildi tetik

Şu anda şu saniyede

Bir ölüyüm artık ben

Gazze’nin bir sokağında

Oyun oynarken

Ruhsuz bir sayıya dönüşen

Haberlere

yirmi bin küsur

diye geçen

İşte o küsurum

Ben

Said’in kardeşi, Hasna’nın oğlu

Mohsen

Ey analar ey babalar

Hayır duanızı eksik etmeyin

Üstümüzden