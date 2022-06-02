Zülfü Livaneli'nin 'Yiğidim Aslanım' şarkısı İngilizce ağıda dönüştürüldü

Zülfü Livaneli’nin tüm dünyada bilinen 'Yiğidim Aslanım', savaşın yükünü en ağır şekilde taşıyan tüm kadınlar için İngilizce ağıt olarak yeniden düzenlendi. 'Ugly War' adıyla hazırlanan şarkı, dijital platformlardaki yerini 3 Haziran saat 18.00’de alacak.



Savaşların neredeyse tüm yükünü taşıyan kadınların ortak sesi olmak için tasarlanan 'Ugly War' adlı eserin YouTube'da yayınlanmaya başlayan klibi, savaşta çocuğunu kaybeden bir annenin yaşadığı acıyı modern dans ile anlatıyor.