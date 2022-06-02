Zülfü Livaneli'nin 'Yiğidim Aslanım' şarkısı İngilizce ağıda dönüştürüldü

Zülfü Livaneli’nin unutulmaz eseri 'Yiğidim Aslanım', İngilizce ağıt olarak yeniden düzenlendi. YouTube'da klibi yayınlanmaya başlayan şarkı, 'Ugly War' adıyla yarından itibaren dijital platformlardan dinlenebilecek.

Zülfü Livaneli'nin 'Yiğidim Aslanım' şarkısı İngilizce ağıda dönüştürüldü

Haberler 02.06.2022 - 12:18

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Zülfü Livaneli’nin tüm dünyada bilinen 'Yiğidim Aslanım', savaşın yükünü en ağır şekilde taşıyan tüm kadınlar için İngilizce ağıt olarak yeniden düzenlendi. 'Ugly War' adıyla hazırlanan şarkı, dijital platformlardaki yerini 3 Haziran saat 18.00’de alacak.

Savaşların neredeyse tüm yükünü taşıyan kadınların ortak sesi olmak için tasarlanan 'Ugly War' adlı eserin YouTube'da yayınlanmaya başlayan klibi, savaşta çocuğunu kaybeden bir annenin yaşadığı acıyı modern dans ile anlatıyor.        

Filmarka’nın prodüksiyonu eşliğinde ve kısa film formatında Vibe Global tarafından hazırlanan klibin yapımcılığı ve yönetmenliği Özgür Mısral’a, proje tasarımı ve şarkı sözleri Mustafa Topçu’ya ait.

Solist Alara Temoçin’in sesi eşliğinde Esra Karbek’in dans yorumunu izleyeceğimiz klibin aranjesini Oğuzhan Atmaca, Oktay Şahiner- Alaca üstlendi. 

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