Kurtlar Vadisi dizisinin Bedir'i Levent Güner kimdir, kaç yaşındaydı?

Kurtlar Vadisi’nin unutulmaz karakterlerinden olan Bedir'e hayat veren Levent Güner’den acı haber geldi. 58 yaşındaki oyuncu kalp krizi nedeniyle vefat etti. Oyuncuyla ilgili haberi Zafer Algöz duyurdu.

Oyuncu Zafer Algöz, acı haberin ardından Twitter sayfasında "Ani bir kalp kriziyle, sevgili arkadaşımız Levent Güner de veda etmiş. Başımız sağ olsun." notunu paylaştı.

LEVENT GÜNER HAKKINDA



Devlet tiyatrosu sanatçısı olan ve iki sezon boyunca Kurtlar Vadisi dizisi ile izleyici karşısına çıkan Levent Güner, 1965 yılında dünyaya geldi.



Eski Bir Sevda adında bir albümü bulunan Levent Güner, Mem û Zîn, Böcek, Aylaklar, Dudaktan Kalbe, Amok Koşucusu, Acayip Hikayeler, Reaksiyon, Kaybolan Yıllar, Bu Sevda Bitmez ve Pilli Bebek adlı dizilerde rol aldı.