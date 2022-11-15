 Kurtlar Vadisi yeniden mi başlıyor? Dizinin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'dan açıklama | N-Life

Kurtlar Vadisi yeniden mi başlıyor? Dizinin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'dan açıklama

Bir döneme damga vuran ekranların unutulmaz yapımı Kurtlar Vadisi ile ilgili sürpriz bir açıklama geldi. 'Polat Alemdar' tiplemesiyle ünlenen Necati Şaşmaz, dizinin yeniden başlayacağının sinyallerini verdi.

Kurtlar Vadisi yeniden mi başlıyor? Dizinin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'dan açıklama

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Polat Alemdar karakteriyle hafızalara kazınan Necati Şaşmaz katıldığı bir programda geri dönüş sinyali verdi.

Şaşmaz, geçtiğimiz gün Mazhar Alanson'un TRT Müzik'te yayınlanan 'Mazhar Alanson ile' programına konuk oldu. Alanson'un sorularını yanıtlayan Şaşmaz, uzun süredir konuşulan 'Kurtlar Vadisi yeniden başlayacak' iddialarına da açıklık getirdi. Yeni yılla birlikte 'Kurtlar Vadisi' için çalışmalara başlayacaklarını açıklayan Şaşmaz, "Şu anda hazırlık içerisindeyim. Sanırım Ocak ayını görürüz başlamak için" dedi.

DÖRT SEZON SÜRMÜŞTÜ

Kurtlar Vadisi, 15 Ocak 2003 tarihinde ekran macerasına başlamıştı. Dört sezon ekran macerasını sürdüren gerek karakterleri gerekse konusuyla uzun süre adından söz ettirmişti.





N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...