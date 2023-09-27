Kuruluş Osman yeni sezon tarihi belli oldu mu, 5. sezon ne zaman başlayacak?

YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kuruluş Osman ekibi dizinin yeni sezon tarihiyle ilgili açıklamada bulunmadı ancak Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Bozdağ Film’in imza attığı “Kuruluş Osman” dizisi ekim ayında seyirciyle buluşacak.