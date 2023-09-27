Kuruluş Osman yeni sezon tarihi belli oldu mu, 5. sezon ne zaman başlayacak?

Dizilerin yeni sezon açılışlarını yapmasıyla birlikte gözler tarihi dizi Kuruluş Osman'a çevrildi. Dizi izleyicileri Kuruluş Osman yeni sezonuyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, Kuruluş Osman yeni sezon tarihi belli oldu mu, 5. sezon ne zaman başlayacak?

Kuruluş Osman yeni sezon tarihi belli oldu mu, 5. sezon ne zaman başlayacak?

Kuruluş Osman yeni sezonunun ne zaman başlayacağı dizi izleyicileri tarafından merakla bekleniyor. Çarşamba günleri izleyiciyle buluşan Kuruluş Osman, haziran ayında ekrana gelen 130. bölümüyle sezonu noktalamıştı. Dizideki yeni gelişmeleri bekleyen izleyiciler, 5. sezon tarihini araştırıyor.

Kuruluş Osman yeni sezon tarihi belli oldu mu, 5. sezon ne zaman başlayacak? - 1

YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kuruluş Osman ekibi dizinin yeni sezon tarihiyle ilgili açıklamada bulunmadı ancak Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Bozdağ Film’in imza attığı “Kuruluş Osman” dizisi ekim ayında seyirciyle buluşacak.

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