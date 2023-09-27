Kuruluş Osman yeni sezon tarihi belli oldu mu, 5. sezon ne zaman başlayacak?

Kuruluş Osman yeni sezonunun ne zaman başlayacağı dizi izleyicileri tarafından merakla bekleniyor. Çarşamba günleri izleyiciyle buluşan Kuruluş Osman, haziran ayında ekrana gelen 130. bölümüyle sezonu noktalamıştı. Dizideki yeni gelişmeleri bekleyen izleyiciler, 5. sezon tarihini araştırıyor.
YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Kuruluş Osman ekibi dizinin yeni sezon tarihiyle ilgili açıklamada bulunmadı ancak Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Bozdağ Film’in imza attığı “Kuruluş Osman” dizisi ekim ayında seyirciyle buluşacak.
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