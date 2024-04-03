Kuruluş Osman’ın İmren Tegin’i Taner Rumeli kimdir?

Taner Rumeli 8 Nisan 1985 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi tiyatro bölümünden mezun oldu. İlk oyunculuk deneyimini 2000 yılında yayınlanan Bizim Evin Halleri dizisi ile yaşayan Taner Rumeli, Afili Aşk dizisinde Rıza karakterine hayat verdi.

TANER RUMELİ'NİN YER ALDIĞI PROJELER

Taner Rumeli'nin rol aldığı diziler ve filmler: 2019 - Afili Aşk (Rıza Özkayalı) (TV Dizisi) 2018 - Kalbimin Sultanı (Musa Ağa) (TV Dizisi) 2016 - İnadına Aşk (Toprak) (TV Dizisi) 2015 - Öyle ya da Böyle (Sinema Filmi) 2015 - Sol Şerit (Kaan) (Sinema Filmi) 2014-2016 - Asla Vazgeçmem (Fatih) (TV Dizisi) 2014 - Analı Oğullu (Fırat) (TV Dizisi) 2013 - İnadına Yaşamak (Selim) (TV Dizisi) 2012 - Atlılar (Şahin Bey) (TV Dizisi) 2011-2012 - Öyle Bir Geçer Zaman ki (Tarık) (TV Dizisi) 2011 - Nuri (Can) (TV Dizisi) 2010 - Son İstasyon (Arda) (Sinema Filmi) 2008-2015 - Unutma Beni (Levent) (TV Dizisi) 2008 - Cin Geçidi (Güney) (TV Filmi) 2007 - Bitmeyen Makarna (Mehmet) (Kısa Film) 2000 - Bizim Evin Halleri (Çetin) (TV Dizisi)



