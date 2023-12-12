Kuzey Makedonya'dan Ressamlar Sergisi Ankara'da açıldı

Büyükelçi Manasijevski'de, katılımlarından dolayı misafirlere teşekkür ederek etkinliğin ortaklarından biri olmalarından dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. Gelecek aylarda Türkiye'deki diğer şehirlerde de sergi açmak istediklerini kaydeden Manasijevski, ülkesindeki Türk sanatçıların çalışmalarının önemine dikkati çekti.



Manasijevski ayrıca, "Ülkemizde çok uluslu ve çok dinli olarak bir arada varlığımızdan gurur duyuyoruz, Türk toplumu da bu ortak yaşamın önemli bir parçasıdır." değerlendirmesinde bulundu. TİKA Başkan Yardımcısı Çevik de kurumunun Balkanlar ve Doğu Avrupa ülkelerine yapılan kalkınma yardımları ve kalkınma projeleri üzerine çalıştığını söyledi.



TİKA'nın, Balkanlar'da 11 ofisiyle faaliyet gösterdiğini belirten Çevik, TİKA'nın faaliyetlerinin çoğunluğunu "kültürel" projelerin oluşturduğunun altını çizdi. Etkinlik, karşılıklı hediye takdimi ve müzik dinletisiyle sona erdi.