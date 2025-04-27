Lana Del Rey ünlü ismi öptüğünü itiraf etti

Lana Del Rey ve Morgan Wallen'ın ne zaman öpüştüğü henüz netlik kazanmadı. Ancak yıldız ismin, şarkının genelinde eşi Jeremy Dufrene'den bahsettiği iddia ediliyor.

SESSİZ SEDASIZ EVLENMİŞTİ

Lana Del Rey ve Jeremy Dufrene, 2024 yılının Eylül ayında Louisiana'da dünyaevine girmişti. Çiftin tanışıklığı her ne kadar 2019 yılına dayanıyor olsa da, aralarındaki iletişim 2024 yılında romantik bir boyut kazandı.

Aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Lana Del Rey ve Jeremy Dufrene, nikah törenlerine yalnızca yakın çevrelerini davet etti.

55 yaşındaki Jeremy Dufrene'ın önceki evliliğinden olan 3 çocuğu bulunuyor.