Lana Del Rey ünlü ismi öptüğünü itiraf etti
Geçtiğimiz günlerde yeni parçası ''57.5"i sevenlerinin beğenisine sunan Lana Del Rey, şarkının sözlerinde meslektaşı Morgan Wallen ile öpüştüğünü itiraf etti.
Yeni bestesini, 25 Nisan Cuma günü Stagecoach Festivali'nde seslendiren 39 yaşındaki Lana Del Rey, şarkıda Morgan Wallen ile öpüştüğünü açıkladı.
Lana Del Rey ve Morgan Wallen'ın ne zaman öpüştüğü henüz netlik kazanmadı. Ancak yıldız ismin, şarkının genelinde eşi Jeremy Dufrene'den bahsettiği iddia ediliyor.
SESSİZ SEDASIZ EVLENMİŞTİ
Lana Del Rey ve Jeremy Dufrene, 2024 yılının Eylül ayında Louisiana'da dünyaevine girmişti. Çiftin tanışıklığı her ne kadar 2019 yılına dayanıyor olsa da, aralarındaki iletişim 2024 yılında romantik bir boyut kazandı.
Aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Lana Del Rey ve Jeremy Dufrene, nikah törenlerine yalnızca yakın çevrelerini davet etti.
55 yaşındaki Jeremy Dufrene'ın önceki evliliğinden olan 3 çocuğu bulunuyor.
Jeremy Dufrene'in Lana Del Rey ile mal varlığı için evlendiği yönündeki söylentiler de, gündemi çalkalayan başka iddialar arasında yer aldı. Ancak ünlü şarkıcının, 30 milyon dolarlık servetine rağmen, Dufrene'ın yaşadığı kasabada bulunan mütevazı bir evde yaşamayı tercih ettiği konuşuluyor.
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