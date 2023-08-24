Levengi nedir, nasıl yapılır? Azeri mutfağının geleneksel lezzeti levenginin tarifi

Balık ya da tavuk eti dolması olarak da adlandırabileceğimiz levengi, ceviz, salça ve soğanlı bir iç harca sahiptir. Etlerin içine doldurulan harç ile lezzeti katlanan yemeğin bir özelliği de tandırda pişmesidir. Levengi, kütüm balığı veya sazan balığından yapılmaktadır.

LEVENGİ NASIL YAPILIR?

İlk önce balığın üzeri pulcuklardan temizleniyor. Tuz, sumak ve karabiberle terbiyelendiriliyor. İçine makinesinden geçirilmiş ceviz ve makineden geçirildikten sonra suyu sıkılan soğan karıştırılıyor. Karışımın üzerine tuz ve karabiber ilave ediliyor. Karışım balığın içine konuluyor ve iğneyle dikiliyor. Daha sonra balığı tandırda pişirmeğe bırakıyoruz. Tandır yoksa, sobada pişire biliriz. Aynı karışımı tavuğun içine koyup, pişirebilirsiniz.