Leyla Okay kimdir? Tiyatro oyuncusu Leyla Okay'ın hayatı

Leyla Okay, 1963 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Okay, sanat hayatına Ankara Devlet Tiyatrosu’nda aldığı eğitimle adım atmıştır.



Tiyatro sahnesinde edindiği tecrübeler, Okay’ın kamera önündeki başarısının temelini oluşturmuştur.



1989 yılında Dostlarımız adlı dizide ilk televizyon deneyimini yaşayan Leyla Okay, bu tarihten itibaren Türk televizyon ve sinema sektöründe adından sıkça söz ettiren bir oyuncu haline gelmiştir.



Sanatçı, Tevfik Yapıcı, Ercan Demirel ve Bülent Yıldıran ile Kaktüs Kabare'de uzun yıllar boyunca birçok çocuk oyununun yanı sıra "Ölelim mi Gülelim mi?" adlı oyunda performans sergiledi.



Kaktüs Kabare'den 1989 yılında ayrılarak "Dostlarımız" dizisiyle kamera önü oyunculuğuna başlayan Okay, "Ferhunde Hanımlar" (Kiraz), "Bizim Evin Halleri" (Pembe), "Yamak Ahmet" (Hala), "Rumuz Cavidan" (Zişan), "Yalancı Bahar", "Derin Sular", "Anne" ve "Teşkilat" gibi birçok dizide rol aldı.