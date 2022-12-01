Leyla Şerif Emin kimdir, nereli?

Leyla Şerif Emin, Makedonya Üsküp'te doğdu. Üsküp, Aziz Kiril ve Metodiy Üniversitesi’nin Filoloji fakültesinde, Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Kalkandelen Üniversitesi şarkiyat bölümünde yüksek lisansını tamamladı.

2002 yılından itibaren Köprü, Kültür Sanat ve Edebiyat dergisini bir grup üniversite öğrencisi olarak yayınlamaya başladılar. Aynı derginin 2005 yılından beri genel yayın yönetmenidir. Derginin önemi, Makedonya sınırları içinde Türkçe yayınlanan, yegane kültür, sanat ve edebiyat dergisi olmasıdır. Emin, aylık olarak çıkan dergide yazılarını ve şiirlerini yayımlamaktadır.

Leyla Şerif Emin, Makedonya devlet televizyonunun Türk redaksiyonunda bir gençlik programı hazırlayıp sundu. Bir yıl öğretmenlik yaptı. Üsküp Makedonya’da tamamen gençlerin kurduğu ve çalışmalarını yürüttüğü Köprü-Kültür Sanat ve Eğitim Derneği’nin kurucularından olup derneğin yönetim kurulu üyesidir. Dernek çerçevesi içinde farklı faaliyetlerde gönüllü olarak çalışmış, dernekteki faaliyet çalışmalarının organizasyonunda yer almıştır. Küçük tiyatro gösterileri senaryoları vardır, koreografilerde yer almıştır. Aynı zamanda 2016 yılından beri Türkiye’nin Gerçek Hayat dergisinde Üsküp Mektupları köşesinde her hafta köşe yazıları yazmaya devam etmektedir. Üsküp Makedonya’da düzenlenen birçok şiir şölenlerinin organizasyonunda yardımcı olmuştur. Emin, Ulaştırma bakanlığında devlet memuru olarak çalışmaktadır. Evli ve iki kız çocuğu sahibidir.

Leyla Şerif Emin'in 2016 yılında Üskübistan isimli bir deneme kitabı yayımlanmıştır. 166 sayfalık deneme kitabında 35 deneme yazısı yer almaktadır. Denemelerinde şiirsel bir dil kullanmayı tercih eden yazar, Üsküp şehri ile ilgili daha çok gurbet, veda, kavuşma hali gibi konular çevresinde yazmıştır.