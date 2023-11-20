"Leziz İstanbul" Puhutv'de

İstanbul’u bilmeyen bir kişiye İstanbul nasıl anlatılır? Çok kültürlü ve çok katmanlı bir tarihe sahip İstanbul’u yemek kültürü üzerinden anlatmak mümkün müdür?

Tüm bu soruların cevabını tek bir mekanda veren, Biz İstanbul’dayız.

İstanbul mutfağının unutulmaya yüz tutmuş reçetelerini, geleneklerini, yeme-içme alışkanlıklarını yaşatmayı amaçlayan Biz İstanbul, AKM’nin üstünde 270 derecelik manzarayı kucaklayan konumuyla şehrin yeni gastronomi merkezi.



Şehrin tarih boyunca ev sahipliği yaptığı imparatorluklar, farklı etnik, dini ve kültürel yapılara sahip medeniyetler tarafından şekillenen yemek kültürü, “Leziz İstanbul” belgeselinin de ilham kaynağı. Evlerde, esnaf lokantalarında pişen tencere yemeklerinden sokak lezzetlerine, Osmanlı saray mutfağının inceliklerine uzanan İstanbul yemek kültürü bu belgeselde yeniden hayat buluyor.



T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle Doğuş Yeme- İçme, Turizm ve Perakende Grubu bünyesinde yaratılan Biz İstanbul projesi, Kaya Demirer ve projenin mimarı Murat Tabanlıoğlu eşliğinde uzman bir danışman komitesinin desteğiyle oluşturuluyor. Gastronomi, tarih, kültür alanında araştırmalarıyla tanınan Levent Erden, Özge Samancı, Aylin Öney Tan, Levon Bağış, Banu Özden, Tilbe Çakır, Emre Senan ve danışman uzman şef Tolga Atalay, Biz İstanbul’un hikayesini izleyiciyle paylaşıyor.

Puhutv orijinal serisi “Leziz İstanbul” şimdi yayında.

