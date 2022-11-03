5. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi başlıyor

Kadın ve Demokrasi Derneği’nin (KADEM), Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birlikte iki yılda bir düzenlediği Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi’nin beşincisi yarın başlıyor.



Kadınların haklarına ulaşmalarına mani olan sorunlara dikkat çekmek ve konuyu farklı boyutlarıyla ele almak amacıyla düzenlenen zirve, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu’nun açılış konuşmalarıyla başlayacak.



Ana teması Kültürel Kodlar ve Kadın olan zirveye Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda bakan, akademisyen, araştırmacı, gazeteci ile iş dünyasından ve sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerin katılması bekleniyor.



ULUSLARARASI KONUKLAR



Dünyaca ünlü isimlerin yer alacağı zirvenin ilk günü, liderler oturumu ile devam edecek. Oturuma, Libya, Filistin, Azerbaycan, Cezayir, Almanya Macaristan ve Singapur’dan bakanlar düzeyinde katılım olacak.



Zirvenin ikinci gününde iki ayrı salonda paralel oturumlar düzenlenecek. Bu oturumlarda; Afganistanlı siyasetçi ve etkili kadın hakları savunucusu Fatima Gailani, biyoteknoloji alanında dünyanın önde gelen isimlerinden tıp bilimci Dr. Hayat Sindi, İngiltere’nin ilk başörtülü ceza avukatı ve İngiltere Kralı danışmanı Sultana Tafadar, “Dünya Tesettür Günü” (World Hijab Day) adlı küresel hareketi başlatan Nazma Khan, Suriyeli ödüllü yönetmen ve aktivist Waad Al-Kateab, gazeteci ve ödüllü film yapımcısı Rizwana Hamid ve aktör Reshad Strik panelist olacak.