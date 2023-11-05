Ahşap mobilyadaki su lekelerini çıkarmanın yolları nelerdir?

Ahşap mobilya üzerine koyulan eşyalar, lekelenmeye sebep olabilir. Özellikle sıvı içeren bardak, şişe gibi şeyler ve sıcak nesneler, ahşabın üzerinde leke ya da buhar yapabilir. Peki ahşap mobilyalarınızdaki su lekelerinden nasıl kurtulabilirsiniz? İşte mobilya değiştirmenize gerek kalmadan lekelerden kurtulmanın 2 yolu...

DİŞ MACUNU

Elinize ıslak bir bez alın ve bezin üzerine diş macunu sıkın. Bu macunlu bez ile mobilyayı temizleyin. Bu yöntemle çok eski su lekelerini bile çıkartabilirsiniz.

MAYONEZ VE KABARTMA TOZU

Bir tatlı kaşığı mayonezin içine bir paket kabartma tozu koyun ve ikisini iyice birbirine karıştırın. Oluşan bu karışımı leke olan bölgeye sürün. Sonrasında pamuklu bir bezi üzerine koyup buharsız bir ütü veya saç kurutma makinesi ile ısı verin.