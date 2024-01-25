Amerikalı bilim insanından kızdıran çay önerisi: ABD büyükelçiliği açıklama yaptı

ABD'li bilim insanı Michelle Francl, çayın buruk ve acı tadını azaltmak için bir tutam tuz ilave edilmesi gerektiğini açıkladı.



Ancak bu öneri, çay demleme kültürü konusunda sahiplenici olduğu bilinen İngilizlerin sosyal medyada hararetli tepkisine yol açtı.



Hukuk gazetecisi Molly Quell, sosyal medya hesabında tartışmalara atıfta bulunarak "Sanırım yine savaşa gireceğiz?" yazdı.

TUZ ACI ALGISINI AZALTIYOR



Pensilvanya'daki Bryn Mawr Koleji'nde kimya profesörü olan Francl, fikrini şu iddiayla savundu: "Tadına etki etmeyecek çok az miktardaki tuzun, çay içerken hissettiğimiz acılık algısını engellediği ortaya çıktı."

Bilim insanının tuz önerisini savunduğu açıklamaları hiçbir şey değiştirmedi ve İngilizlerin tepkisi büyümeye devam etti. İki ülke arasındaki çay gerilimi tırmandığında, İngiltere'deki ABD Büyükelçiliği de büyüyen tartışmaya dahil oldu ve sosyal medya hesabında bir açıklama yayınladı.

Büyükelçilik sosyal medya hesabında yayınladığı açıklamada, "Böylesine çirkin bir öneri Özel İlişkimizin temellerini tehdit ederken kayıtsız kalamayız." ifadelerini kullandı.



"ÇAYA TUZ EKLEMEK ABD'NİN RESMİ POLİTİKASI OLAMAZ"

Açıklamanın devamında tartışmanın uluslarası bağlamda bu kadar büyümesi ve alay konusu olması nedeniyle, “İngiltere'nin iyi insanlarına, ulusal içeceklerine tuz eklemek gibi düşünülemez bir fikrin ABD'nin resmi politikası olmadığına dair güvence vermek istiyoruz. Ve hiçbir zaman da olmayacak.” cümleleri yer aldı.



İki ülke insanları arasında süren hararetli çay tartışmasının ortasında, ABD Büyükelçiliği'nin şakayla karışık cevabının suları sakinleştirmeye yetip yetmeyeceğini yalnızca zaman gösterecek.



Bu arada elçilik, "çayı doğru şekilde, mikrodalgada ısıtarak yapmaya devam edeceğini" de belirtti.

İNGİLTERE'DEN BÜYÜKELÇİLİĞE "MİKRODALGA" CEVABI



ABD'nin esprili açıklamasına hem İngiliz hükümeti hem de İngiltere'nin Washington Büyükelçiliğinden yanıt geldi.



Kabine Ofisinin sosyal medya hesabında ABD elçiliğinin paylaşımı alıntılanarak yapılan açıklamada, "Özel ilişkilerimizden memnuniyet duyuyoruz ancak aynı fikirde değiliz. Çay, yalnızca çaydanlıkta yapılır." ifadelerine yer verildi.



İngiltere'nin Washington Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından ABD'ye yanıt veren Büyükelçi Karen Pierce da "Anglo-Amerikan ilişkisi çayla tanımlanır ve biz de gerçek bir fincan çayın nasıl yapılacağını göstermemiz için çok sayıda talep aldık." ifadesini kullandı.



Paylaşımda Pierce"ın, "İşte askeri danışmanlarım." olarak tanıttığı İngiliz kara, hava ve deniz kuvvetlerinde görevli askerler nasıl çay yaptıklarını gösterdi.



Askerler, çay yapmak için mikrodalga fırının asla kullanılmaması gerektiğini anlattı.