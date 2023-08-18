Anksiyeteniz olduğunu gösteren belirtiler

ANKSİYETE NEDEN OLUR?



Pek çok ruhsal bozuklukta olduğu gibi anksiyetinin de nedeni tam olarak bilinmiyor. Anksiyete, beyinde doğal olarak bulunan birtakım kimyasallarda (serotonin ve neropinefrin) oluşan dengesizlik sebebiyle görülür.



ANKSİYETE BELİRTİLERİ



Anksiyete, hafif, orta ve şiddetli olarak yaşanabilecek şu belirtileri gösterebilir:



-Gergin, huzursuz ve endişeli hissetme ve bu duyguları kontrol edememe

-Hızlı ve düzensiz kalp atışı

-Nefes alış verişin hızlanması

-Yaklaşan bir tehlike, panik veya korku duygusuna kapılmak

-Ani terlemeler

-Baş, kas ve midede açıklanamayan ağrılar

-Kas ağrıları ve kaslarda gerginlik

-Konsantrenin endişeye yoğunlaşması

-Bitkinlik hissi

-Uykusuzluk

-Gastrointestinal rahatsızlıkların ortaya çıkması

-Bir durumu tekrar tekrar düşünmek (ruminasyon)

-Nefes darlığı

-Baş ağrısı ve baş dönmesi

-Ağzın kuruması

-Mide bulantısı



Eğer kaygılı düşünceleriniz, günlük yaşamınızı ve sosyal hayatınızı etkiliyorsa bir uzmana görünüp yardım almalısınız. Koyulan anksiyete tanısı, psikolojik terapi ve ilaç ile tedavi edilebilir. NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun