Anksiyeteniz olduğunu gösteren belirtiler

Hissettiğiniz endişe, korku ve gerginlik hayatınızı ele geçiriyorsa anksiyete ile mücadele ediyor olabilirsiniz. Peki anksiyete neden olur, belirtileri nelerdir?

Anksiyeteniz olduğunu gösteren belirtiler

Günümüzde birçok insanın karşılaştığı bir sorun haline gelen anksiyete günlük yaşamınızı etkileyen ve sizi sıkıntıya sokan bir durumdur.

ANKSİYETE NEDİR?

Toplum arasında bozukluğu olarakta bilinen psikolojik rahatsızlıklar arasında yer alan anksiyete, algılanan veya yaklaşmakta olan stres ya da tehdit faktörlerine tepki olarak hissedilen, endişe, korku veya sıkıntı duygusudur.

Anksiyeteniz olduğunu gösteren belirtiler - 1

ANKSİYETE NEDEN OLUR?

Pek çok ruhsal bozuklukta olduğu gibi anksiyetinin de nedeni tam olarak bilinmiyor. Anksiyete, beyinde doğal olarak bulunan birtakım kimyasallarda (serotonin ve neropinefrin) oluşan dengesizlik sebebiyle görülür.

ANKSİYETE BELİRTİLERİ

Anksiyete, hafif, orta ve şiddetli olarak yaşanabilecek şu belirtileri gösterebilir:

-Gergin, huzursuz ve endişeli hissetme ve bu duyguları kontrol edememe
-Hızlı ve düzensiz kalp atışı
-Nefes alış verişin hızlanması
-Yaklaşan bir tehlike, panik veya korku duygusuna kapılmak
-Ani terlemeler
-Baş, kas ve midede açıklanamayan ağrılar
-Kas ağrıları ve kaslarda gerginlik
-Konsantrenin endişeye yoğunlaşması
-Bitkinlik hissi
-Uykusuzluk
-Gastrointestinal rahatsızlıkların ortaya çıkması
-Bir durumu tekrar tekrar düşünmek (ruminasyon)
-Nefes darlığı
-Baş ağrısı ve baş dönmesi
-Ağzın kuruması
-Mide bulantısı

Anksiyeteniz olduğunu gösteren belirtiler - 2

Eğer kaygılı düşünceleriniz, günlük yaşamınızı ve sosyal hayatınızı etkiliyorsa bir uzmana görünüp yardım almalısınız. Koyulan anksiyete tanısı, psikolojik terapi ve ilaç ile tedavi edilebilir.

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