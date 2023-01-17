Araştırma: Çalışanlar kendini güvende hissetmiyor

Çalışanların kurumlarında kendilerini ne kadar güvende hissettikleri üzerine yapılan bir araştırma, çalışanların neredeyse yarısının güvende hissetmediğini ortaya koydu.

İNSAN ODAKLI BİR YÖNETİM ANLAYIŞI ÖNEM KAZANDI



Areda Survey’in 27-29 Aralık 2022 tarihlerinde iki bin kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırmaya göre, çalışanların kendileri gibi olabildikleri kurumlara karşı bağlılığı günden güne artıyor. Kurumlarda korku, kaygı değil de insan odaklı bir yönetim anlayışı hakim olması çalışanların önem verdiği hususlardan biri oluyor. Yapılan araştırmaya göre Türk halkının yüzde 53,7’si çalıştığı kurumda kendisini güvende hissediyor. Güvende hissetmeyenlerin oranı ise yüzde 46,3.



YÜZDE 4,9'LUK ARTIŞ



Öte yandan 2021 yılı verilerine göre çalışanların kurumlarına güvenlerinin 2022 yılında yüzde 4,9 oranında arttığı görüldü. Geçen yılın verilerine bakıldığında kendisini güvende hissedenlerin oranı yüzde 48,8 iken, güvende hissetmeyenlerin oranı ise yüzde 51,2 idi.