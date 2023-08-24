Araştırma: İnsanlar kendini olduğundan daha çekici görüyor

Araştırmaya göre, neye benzediğinizi düşündüğünüzde kafanızda canlandırdığınız o görüntü, diğer insanların sizi gördükleriyle karşılaştırıldığında gerçekten de doğru değil. Profesör Nicholas Epley, özellikle selfie çekilen insanların kendilerinin biraz tuhaf göründüğünü düşünmüş olmasına vurgu yaparak, bunun da sebebinin herkesin kendini aynada görmeye alışmış olmasına bağladı.

"İNSANLAR KENDİLERİNİ OLDUĞUNDAN DAHA ÇEKİCİ GÖRÜYOR"



Sputnik'in aktardığı habere göre, Profesör Epley insanların kendilerini nasıl gördüklerine ilişkin bir araştırmanın ortak yazarı oldu ve "insanların kendi yüzlerini fiziksel olarak gerçekte olduklarından daha çekici olarak algıladıklarını" buldu. Epley, 2014 yılında The Atlantic'e verdiği bir röportajda şunları söyledi:



"İlginç olan şey, insanların gerçekten neye benzediklerini bilmemeleri. Kendinizle ilgili aklınızdaki imaj, gerçekte var olanla pek aynı değil."



Araştırmada insanların yüzlerinin fotoğrafları çekildi ve bunların yüzde 10 oranında az ya da çok 'çekici' olacak şekilde varyasyonları yapıldı.

Araştırmacılar insanlardan kendi yüzlerinin gerçek tasviri olduğunu düşündükleri resmi seçmelerini istediklerinde, ortalama olarak gerçekte göründüklerinden yüzde 20 daha çekici olan resmi işaret ettiler.