Araştırma: Yaban arıları, deneyimli arıları izleyerek bulmaca çözmeyi öğreniyor

ÖDÜLE ULAŞMAK İÇİN ARILARI İZLEDİLER



Kutuyu açmaları için bilim insanlarınca eğitilen arıların daha sonra ödüle ulaşmanın yolunu kolonilerindeki diğer arılara aktardığı gözlendi. Deneyimli arıları izleyerek ödüle ulaşmayı başaran diğer arıların, kutunun diğer plakaya bastıklarında da açıldığını keşfetmelerine rağmen, gözlemledikleri yöntemi daha çok kullandıkları görüldü.



Araştırmayı yöneten Dr. Alice Bridges, deneyimlerinin, primatlar ve kuşlarda görülene benzer biçimde, yaban arılarında da davranışsal "eğilimin" yayıldığını ve sürdürüldüğünü gösterdiğini söyledi. Araştırma, "Plos Biology" adlı aylık hakemli bilimsel dergide yayımlandı.