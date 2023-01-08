Araştırma: Evde gazlı ocaklarda yemek pişirmek astıma yol açıyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan araştırmada kapalı alanlarda gazla yemek pişirmeyle pasif (sigara) içiciliğinin sağlık üzerindeki etkisi karşılaştırıldı.



Buna göre, gazla yemek pişirilmesi, ABD'de tüm çocukluk çağı astım vakalarının yüzde 12,7'siyle ilişkilendirilildi.



Euronews Türkçe'nin haberine göre, sonuçlar, ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm'un da aralarında bulunduğu çok sayıda yetkilinin uzun süredir elektrikli ya da indüksiyonlu ocak kullanması yönündeki çağrılarını destekler nitelikte.



Ancak açıklanan veriler gaz lobisinin sert eleştirilerini beraberinde getirdi.

ABD'de mutfakların yaklaşık yüzde 35'inde gazlı ocaklar mevcut.



Daha önce yapılan araştırmalar, bu ocakların daha yüksek nitrojen dioksit seviyesine sahip olduğu ve bunun da daha yüksek astım oranlarıyla bağlantılı olduğunu ortaya koymuştu.



ASTIMIN GÖRÜLME SIKLIĞI ARTIYOR

Geçen ay Uluslararası Çevre Araştırmaları ve Halk Sağlığı Dergisi'nde yayınlanan hakemli çalışmaya, çevreci faaliyetleriyle bilinen düşünce kuruluşu Rocky Mountain Institute (RMI) öncülük etti.



Araştırmanın başyazarı, elektrifikasyon savunuculuğu grubu Rewiring America'dan veri bilimci Talor Gruenwald, "Elde edilen bulgular, ABD'de yaklaşık 650 bin çocuğun gaz ocaklarına maruz kalmasalardı astım hastası olmayacaklardı" sonucunu ortaya koyduğunu söyledi.



Gruenwald, pasif içicilikten kaynaklanan astım riskinin de benzer olduğuna işaret ederek, "Gaz ile çalışan bir ocağı kullanmak, evinizde sigara içen birinin yaşamasına çok benzer" ifadesini kullandı.

Avustralya'da 2018'de yapılan bir araştırmada çocukluk çağı astımının yüzde 12,3'ünün gaz ocaklarıyla ilişkili olduğunu ortaya koymuştu.



Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünya genelinde 262 milyon kişinin astımı olduğu öngörülüyor ve dünyada her yıl 400 binden fazla insan astım nedeniyle hayatını kaybediyor. Küresel çapta 2019 yılında 455 bin kişi astım nedeniyle yaşamını yitirmişti.



Bu arada bulaşıcı olmayan hastalıklar arasında kabul edilen ve Türkiye'de en yaygın görülen hastalıklardan biri olan astımın görülme sıklığı giderek artıyor.



Son çalışmalar Türkiye'de 4 milyonun üzerinde astım hastası bulunduğuna, yani hastalığın her 100 kişiden beşinde görüldüğüne, işaret ediyor.