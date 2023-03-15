Araştırmalara göre evden çalışmak işverenlerde "üretkenlik paranoyası" yaratıyor

The Economist dergisine göre 2023, "üretkenlik paranoyası"nın yaşandığı bir yılı işaret ediyor. Pandemiyle birlikte giderek artan evden çalışma sisteminin, işverenlerde "üretkenlik paranoyasına" yol açtığı öne sürüldü. El Pais gazetesine konuşan uzmanlar, bu sorundan hem çalışanların hem de işverenlerin mustarip olduğunu belirtti.

Evden çalışma modelinde işverenler ve çalışanlar üretkenlik konusunda farklı düşünüyor. Çalışanlar sürekli patronları tarafından gözetlendiklerini ve devamlı denetlendikleri için endişe taşıdıklarını belirtirken işverenler evden çalışan personelin ofistekine kıyasla daha az verimli olduğunu savunuyor.

