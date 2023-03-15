Araştırmalara göre evden çalışmak işverenlerde "üretkenlik paranoyası" yaratıyor

The Economist dergisine göre 2023, "üretkenlik paranoyası"nın yaşandığı bir yılı işaret ediyor. Pandemiyle birlikte giderek artan evden çalışma sisteminin, işverenlerde "üretkenlik paranoyasına" yol açtığı öne sürüldü. El Pais gazetesine konuşan uzmanlar, bu sorundan hem çalışanların hem de işverenlerin mustarip olduğunu belirtti.
Evden çalışma modelinde işverenler ve çalışanlar üretkenlik konusunda farklı düşünüyor. Çalışanlar sürekli patronları tarafından gözetlendiklerini ve devamlı denetlendikleri için endişe taşıdıklarını belirtirken işverenler evden çalışan personelin ofistekine kıyasla daha az verimli olduğunu savunuyor.
DENETLEMEK İÇİN YAZILIM KULLANIYORLAR
Bazı firmalar ise üretkenlik endişesini gidermek adına çalışanları denetleyebilecekleri yazılımlar kullanmayı tercih ediyor. Microsoft'tan Jared Spataro, bu tür yazılımların güveni zedeleyebileceğine işaret ederek "Verimliliği bilgisayar faresinin hareketleriyle ölçmek, güneş saatini kronometre olarak kullanmaya benziyor" ifadelerini kullanıyor.
EVDEN ÇALIŞMAK DAHA HESAPLI
Meksika'daki Otonom Teknoloji Enstitüsü'nden Jose Maria Barrero ise evden çalışanların daha üretken hissettiklerini çünkü ofise gitmedikleri için zaman ve paradan tasarruf edebildiklerini vurguluyor. İşverenler ise çalışanı tüm gün gözlemleyemediği için endişe taşıyor.