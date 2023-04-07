Araştırmalara göre yaşlanmayı tersine çevirmek imkansız olabilir

YAŞLANDIKÇA DİRENÇ AZALIYOR



Bilim insanları özellikle, yaşlanmayla birlikte organizmada kaybolan biyolojik bilgilere ışık tutan ve termodinamik biyolojik yaş (thermodynamic biological age/tBA) denen bir faktörü inceledi. Araştırmacılara göre tBA, yaşlanan bir organizmada ortaya çıkan bozukluğun derecesini gösteriyor. Bilim insanları tBA yaşla birlikte arttığından kişide direnç azalmasına yol açabileceğini ve bunun da kronik hastalık oranının ve ölüm risklerinin "katlanarak hızlanmasına" neden olabileceğini söylüyor.

Makalenin ortak yazarı ve Gero'nun başkanı Peter Fedichev, "Ölçümlerimize göre, nüfusta direnç kaybı gösteren kişi sayısı katlanarak artıyor ve tam da iki katına çıkan ölüm oranı kadar hızlı şekilde, her 8 yılda bir iki katına çıkıyor" ifadelerini kullandı.