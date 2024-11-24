Araştırmalara göre yüksek yağlı yiyecekler kaygıya ve depresyona neden oluyor

Colorado Boulder Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma, yüksek yağlı yiyeceklerin bağırsak bakterilerini bozabileceğini, davranışları değiştirebileceğini ve bağırsak-beyin ilişkisine bağlı olarak kaygıyı artırabileceğini gösterdi.

Profesör Christopher Lowry ve ekibi, yüksek yağlı diyetlerin etkilerini anlamak için ergen fareler üzerinde bir deney yaptı. İki gruba ayrılan farelerin ilk grubuna, yaklaşık yüzde 11 yağ içeren standart bir diyet verilirken, diğer grup doymuş hayvansal yağlardan oluşan yüzde 45 yağ içeren yüksek yağlı bir diyetle beslendi.

Araştırmacılar, dokuz hafta boyunca farelerin bağırsak bakterilerini dışkı örnekleri aracılığıyla izleyip, davranışlarını değerlendirdiler. Araştırma sonucunda yüksek yağlı diyetlerle beslenen farelerin, kontrol grubuna kıyasla daha fazla kilo aldığı tespit edildi.

Yüksek yağlı diyetle beslenen farelerin, özellikle dorsal rafe çekirdeği olarak bilinen beyin sapı bölgesinde, serotonin üretimi ve sinyallemesinde rol oynayan üç genin daha yüksek ekspresyonu taşıdığı gözlendi. Bu alanın stres ve kaygı ile ilişkili olduğu belirtildi.

