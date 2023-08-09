Barbie filmi bebek isimlerini de etkiledi

"Barbie" filminin yarattığı çılgınlık, ailelerin bebekleri için isim tercihlerini de etkiledi. Dünyada daha fazla Barbie'nin olması muhtemel görünüyor.

ABD'de bir bebek ismi sitesi olan Nameberry, Barbie ismini araştıranların sayısında patlama olduğunu açıkladı.

Sitenin verilerine göre, "Barbie" isminin aranması, filmin nisan ayında yayınlanan ilk fragmanından bu yana yüzde 603 oranında arttı. "Ken" isminin aranması da yüzde 293 daha fazla oldu.

Nameberry Yayın Yönetmeni Sophie Kihm, "Barbie ve Ken gibi eski isimler pek kullanılmıyordu ama film nedeniyle 2023'te patlama yaşanarak çok tercih edilebilir ve yılın en çok kullanılan isimleri olacak gibi görünüyor" dedi.

