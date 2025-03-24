Bayram geliyor: Mükemmel temizlik için 5 tüyo

Ramazan Bayramı yaklaşırken hazırlık rutinlerinden biri olan temizlik için kollar sıvandı. Bayram sabahı ferah bir eve uyanmak istiyor ve misafirlerinizi tertemiz bir evde ağırlamak istiyorsanız bazı ipuçları işinizi kolaylaştırabilir. İşte 5 adımda bayram temizliği...

1- PLAN YAPIN

Bayram temizliği yaparken minimum zamanda yüksek verim almak istiyorsanız plan yapmak önemlidir. İlk olarak hangi odadan başlayacağınıza karar verin. Ardından bir sıralama yapın ve o odanın işini bitirmeden başka bir şeye geçmeyin.

2- DAĞINIKLIĞI TOPLAYIN

Temizliğe ilk olarak etrafta bulunan dağınıklıkları toplayarak başlayın. Çünkü etrafı toparlamak işinizi büyük ölçüde kolaylaştıracaktır.