Bir döneme damga vurmuştu: O oyuncak geri dönüyor!

1990’ların ikonik sanal bebekleri Tamagotchi, Bandai Namco’nun yenilikçi adımlarıyla yeniden gündeme geliyor.

Japon oyun devinin son dönemde yaptığı yatırımlar, bu nostaljik oyuncakların tekrar popüler hale gelmesini sağladı. BBC’nin haberine göre, sanal bebek satışları 2022-2023 döneminde dünya genelinde iki katına çıktı.

YEPYENİ ÖZELLİKLERİ İLE GELİYOR

Bandai Namco, sanal bebeklerin en popüler olduğu dönemde bile bir dükkan açmamışken, Britanya'daki ilk Tamagotchi dükkanının açılması dikkat çekti.

Tamagotchi marka sorumlusundan Priya Jadeja, sanal bebeklerin görünümünün aynı kaldığını, ancak özelliklerinin güncellendiğini belirtti. Artık arkadaşlarla bağlantı kurma, kablosuz ağ üzerinden oyun oynama ve çeşitli öğeleri indirme gibi yeni özellikler eklendi.

Jadeja, sanal bebekleri yeniden piyasaya sürerken hedef kitlenin genellikle Y kuşağı olduğunu düşündüklerini, ancak daha önce hiç böyle bir cihaza sahip olmamış çocukların da ilgi gösterdiğini vurguladı.



Sosyal medyada konuşulmaya başlanan oyuncak , yeni nesil tarafından nostaljik olarak görülüyor. Bir kullancı , "Büyürken neleri kaçırdığımı merak ettiğim için bir koleksiyon yapmaya başladım," diyor. Başka bir kullanıcı ise, yeni özelliklerle sanal bebeklerin çok daha etkileşimli hale geldiğine dikkat çekerek, çevrimiçi topluluk duygusunun önemine vurgu yaptı.



Tamagotchi, 1996’da Japonya’da, 1997’de ise Amerika’da piyasaya sürüldüğünde, New York Times “Tamagotchi: Oyuncak yaşam formu ABD'yi istila ediyor” başlığıyla sanal bebek çılgınlığını duyurmuştu.

Bugün, bu efsane oyuncakların modernize edilmiş hali, hem eski hem de yeni nesil oyuncular arasında büyük bir ilgi görüyor.