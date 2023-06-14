California'da asırlık ampul 122 yıldır yanıyor

"The Centennial Light" olarak bilinen asırlık lamba, dünyanın en uzun süre yanan ampulü unvanına sahip.



1890’lı yıllarda Shelby Electric Company kurucusu Adolphe Chaillet tarafından manuel olarak yapılan sekiz santimetrelik asırlık lamba, neredeyse 1901'den beri hiç sönmedi.

“Dünyanın en uzun süredir yanan ampulü” olarak Guinness rekorlar kitabına giren asırlık ampül, istasyondaki kamera sayesinde internet üzerinden canlı izlenebiliyor.



Asırlık ampul 122 yıl boyunca yalnızca iki kere söndü. 1976’da itfaiye istasyonunun yerinin değişmesi nedeniyle zorunlu olarak bir süre kapalı kalan ampulün 20 Mayıs 2013 akşamında da bir süre çalışmadığı fark edildi. Ertesi gün yapılan kontrolde arızanın ampulden değil güç kaynağından kaynaklandığı tespit edildi.