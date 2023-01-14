Çocukluğunda akran zorbalığına uğrayanların sayısı düşünüldüğünden daha fazla

Akran Zorbalığı Araştırması’na göre 1100 katılımcının yüzde 63,3’ü çocukken akran zorbalığına uğradığını belirtti. Araştırmada, “Zorbalık nedir?” diye sorulduğunda katılımcıların yüzde 31’i zorbalığı zorla kabul ettirmek ve yaptırmak olarak tanımlıyor. Peki, uzmanlar bu konuyu nasıl değerlendiriyor? Aile Danışmanı-Yazar Hilal Çorbacıoğlu akran zorbalığını “Lakap takma, dışlama, küsme, söylenti çıkarma, küfür, mahrem fotoğraf paylaşma, utandıran, kırıcı mesajlar gönderme, şantaj yapma gibi davranışlardır" olarak tanımladı.

ÇOCUKLAR EVDEN DAHİ ÇIKMAK İSTEMİYOR



Çorbacıoğlu, "Zorba çocuk kendisinden daha zayıf gördüğü kişiyi korkutmak için güç kullanıyor. Bir başkasına boyun eğdirmeye çalışan bu çocuklar kendilerine, mağdurlara ve bu olaylara izleyici olan diğer çocuklara ciddi zarar veriyor” dedi. Çorbacıoğlu, zorbalığa uğrayan çocukların öz saygıyı yitirdiğini, evden çıkmak dahi istemeyen çocukların odaklanma, özgüven eksikliği, iştahsızlık, irkilme ve korku gibi sorunlar yaşandığı dile getirdi.



“AKRAN ZORBALIĞI AİLEDEN GELİYOR”



Araştırmaya göre dışlanma problemi ya da akran zorbalığının sebebi yüzde 39,4 ile aile içi şiddet ve yetiştirilme tarzı olarak görüldü. Çorbacıoğlu araştırmada ön plana çıkan aile faktörünü “Zorbaca davranışları onaylayan ebeveynler bu durumu destekliyor. Çocuğa karşı duyarsızlık ve duygusal ihmal tehlikeli sonuçlara davetiye çıkarıyor” diye yorumladı.

YÜZDE 45,8’İ PROFESYONEL DESTEK ALMAYI DÜŞÜNÜYOR



Araştırma şirketi Areda Survey’in verilerine göre akran zorbalığı yaşayıp profesyonel destek almayı düşünenlerin oranın ise yüzde 45,8 olarak açıklandı. Çorbacıoğlu, son dönemde psikolojik sorun yaşadıkları için kliniklerin kapısını aşındıran çocukların ortak dertlerinin akran zorbalığı olduğunu vurguladı. Çocukların bu durumlarının ebeveynleri tarafından fark edilerek profesyonel destek almaları sağlandığında ise akran zorbalığından kurtulabileceklerini belirtti.