Dünyanın en pahalı dondurması Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Asıl adlı "Byakuya" (Japonca'da beyaz gece anlamına geliyor) olan dondurmayı bu kadar özel kılan ise içinde kullanılan malzeme. Yenilebilir altın yaprak ile servis edilen dondurma, İtalya'nın Alba kentinde üretilen beyaz trüfle yapılıyor. Bu trüfün tek başına kilo fiyatı ise 14 bin 500 doları buluyor.

Üzerinde ise altın yaprağının yanı sıra, iki tür peynir ve "Sakekasu" bulunuyor. "Cellato" adlı Japon marka istedikleri tadı elde edebilmek için 1,5 yıl boyunca çok sayıda deneme yaptıklarını belirtti. El yapımı bir kaşıkla birlikte satılan dondurmanın, üzerine trüf mantarı dökülüp yumuşatılmak suretiyle yenmesi tavsiye ediliyor.