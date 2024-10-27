Düşük uyku kalitesi olanlar dikkat! Beyniniz daha hızlı yaşlanıyor

Kaliteli uykunun genel sağlık için iyi olduğunu biliniyor ancak yeni araştırmalar kaliteli uykunun beyin sağlığı için de önemine işaret ediyor. Araştırmacılar, uyku kalitesi düşük olan kişilerde orta yaşın sonlarında beyin sağlığının bozulduğuna dair belirtilerin daha fazla olduğunu tespit etti.

Araştırmacılar, 15 yıl boyunca yaklaşık 600 kişiyi değerlendirdi. 15 sene önce yaş ortalaması 40 olan katılımcılara uyku alışkanlıkları hakkında, ‘Genellikle uykuya dalmakta güçlük çekiyor musunuz? Geceleri birkaç kez uyanır mısınız? Çok erken mi uyanırsınız?’ gibi sorular soruldu.

SAĞLIKSIZ UYKU NEDİR?

Katılımcılar, 5 yıl sonra, sağlıksız uykunun 6 özelliğini belirlemek için tasarlanmış olan ikinci bir anketi yanıtladı. ‘Kısa uyku süresi, kötü uyku kalitesi, uykuya dalmada zorluk, uykuda kalmada zorluk, sabah erken uyanma ve gündüz uykulu olma hali’ sağlıksız uykunun özellikleri arasında yer aldı.

Yaklaşık 600 katılımcıdan, iki ila üç kötü uyku özelliği bildirenlerin ortalama beyin yaşı, birden fazla kötü uyku özelliği olmayanlara göre 1,6 yıl daha yaşlıydı. Üçten fazla kötü uyku özelliğine sahip olanların ise ortalama beyin yaşı 2,6 yıl daha yaşlıydı.