Ece Taşer kimdir? Sosyal medya fenomeni Ece Taşer kaç yaşında ve evli mi?

Ece Taşer, sosyal medya kullanıcıları tarafından merak edilen ve sorgulanan isimler arasında yer almaktadır. Eşiyle birlikte yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Ece Taşer'in hayatı hakkında bilgiler araştırılmaya başladı. Peki, Ece Taşer kimdir? Sosyal medya fenomeni Ece Taşer kaç yaşında ve evli mi?

Ece Taşer kimdir? Sosyal medya fenomeni Ece Taşer kaç yaşında ve evli mi?

Ece Taşer, Tiktok, Instagram ve Youtube platformlarına içerik üreten fenomenidir.

Erken yaşta yaptığı evlilikle dikkat çeken Ece Taşer, kocasının polisliği bırakmasıyla birlikte Muğla Köyceğiz'e yerleşmiş ve iyi ki yapmışız dediği videolarla tanınmaktadır.

24 yaşında evlenen Ece Taşer, 29 yaşındadır ve 5 yıldır evlidir.

"ecemtaser" kullanıcı adıyla Instagram hesabından dikkat çekici paylaşımlarda bulunan Ece Taşer'in 187 bin takipçisi bulunmaktadır.

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