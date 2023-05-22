Elon Musk üretkenliğinin sırrını paylaştı

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, teknoloji dünyasındaki adımlarının yanı sıra çalışma disipliniyle de adından söz ettiriyor. CNBC'de David Faber'a konuşan Musk, nasıl bu kadar üretken kalabildiğini açıkladı. Milyarder, bir yıl için yalnızca iki veya üç gün izin kullandığını söyledi.



EN AZ 6 SAAT UYUYOR Haftanın her günü çalışan Musk, geceleri 6 saat uyumaya özen gösterdiğini dile getirdi. Musk, "6 saatten az uyursam başım çok kötü ağrıyor. Daha fazla uyanık olmama rağmen daha az iş yapıyorum" dedi.

Çalışma takıntısıyla daha önce gündem olan 51 yaşındaki Musk, The Guardian'ın haberine göre 2018 yılında haftada 120 saat çalıştığını söylemişti.