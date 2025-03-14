Empat olduğunuzu nasıl anlarsınız? Bu sorulara verdiğiniz yanıtlar belirleyici oluyor

Empat kişiler, çevrelerindeki insanların duygularının anlamanın ötesine geçerek, bu duyguları onlarla birlikte hissederler. Bilim dünyası, 'empat' kavramının gerçekten var olup olmadığı konusunda ikiye ayrılmış olsa da, pek çok insan bu yeteneklere sahip olduğunu öne sürüyor.



Yapılan araştırmalar sonucunda beyinde "ayna nöronları" adı verilen bir yapının varlığını keşfedildi. Bu nöronların, başkalarının duygularını yansıtmamıza yardımcı olabildiği belirtilirken, bazı bireylerin diğerlerinden daha fazla ayna nöronuna sahip olduğu gözlemlendi. Mevcut bulgular sonucunda empat bireylerin varlığına dair şüpheler yok denecek kadar azaldı.

EMPAT İNSAN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Çevrenizde mutlaka diğer insanların duygularını herkesten daha iyi şekilde okuyan bireyler vardır. Bu kişiler, genellikle empati düzeyi yüksek insanlar olarak öne çıkarlar. Empat insanların bir diğer belirgin özellikleri de güçlü bir sezgiye sahip olmalarıdır. İçgüdülerine güvenirler ve kararlarını içsel sorgulamalarına dayanarak alırlar.

Empatlar, diğer insanların fark etmeyebileceği kokuları, sesleri ve görselleri daha belirgin bir şekilde algılayabilirler. Bir empatın, çevredeki kötü kokulardan rahatsız olması ya da sesler nedeniyle dikkatinin dağılması daha kolaydır.

Verywell Mind'da yer alan habere göre, aşağıdaki soruların çoğuna ''Evet'' yanıtını verdiyseniz empat olma olasılığınız yüksek demektir:

Başkalarının stresini üstleniyor musunuz?

Daha önce aşırı hassas olmakla suçlandınız mı?

Kalabalık ortamlarda bunalıyor musunuz?

Başkaları sizi empatik biri olarak tanımlar mı?

Dr. Judith Orloff, uyum sağlamakta zorlanmanın da empatlık belirtisi olabileceğini savunuyor. Tara Meyer-Robson ise üzücü haberleri veya filmleri izlerken zorlanmanın, empat insanlara özgü özellikler arasında olduğunu ifade ediyor.