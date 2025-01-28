En sinir bozucu ofis alışkanlıkları: Kariyer uzmanı açıkladı, 3 davranıştan nefret ediliyor

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte pek çok beyaz yakalı çalışan, günün her anında akıllı telefonlara ve bilgisayarlara bağımlı yaşıyor. Özellikle e-posta, Teams ve Slack gibi iletişim araçları, ekip içi çalışmada verim sağlıyor. Ancak işe alım şirketi Monster tarafından yürütülen bir ankette, çalışanların toplantılara geç kalan ekip arkadaşlarından rahatsızlık duydukları belirlendi.