En sinir bozucu ofis alışkanlıkları: Kariyer uzmanı açıkladı, 3 davranıştan nefret ediliyor
İş hayatı, kişinin stres seviyesini artırarak hem fiziksel hem de psikolojik sağlık sorunlarına yol açabilir. İş hayatında huzurun sağlanması için toksik olmayan bir yönetici ve uyumlu ekip arkadaşlarıyla çalışmak oldukça önemlidir. Monster tarafından yapılan ve bin kişinin katıldığı bir anket, ofis hayatında en sinir bozucu bulunan 3 davranışı ortaya koydu.
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte pek çok beyaz yakalı çalışan, günün her anında akıllı telefonlara ve bilgisayarlara bağımlı yaşıyor. Özellikle e-posta, Teams ve Slack gibi iletişim araçları, ekip içi çalışmada verim sağlıyor. Ancak işe alım şirketi Monster tarafından yürütülen bir ankette, çalışanların toplantılara geç kalan ekip arkadaşlarından rahatsızlık duydukları belirlendi.
Fortune’a açıklamalarda bulunan Monster kariyer uzmanı Vicki Salemi, "Bir toplantı gerçekleştiğinde, ister uzaktan çalışsınlar ister ofiste olsunlar, toplantıya geç kalmak hiç hoş karşılanmıyor'' dedi.
Katılımcıların yüzde 88’i toplantıya geç kalmayı en sinir bozucu alışkanlık olarak işaretlerken; yüzde 81'i dedikodu yapmayı, yüzde 78'i ise kötü üslubu rahatsız edici alışkanlık olarak değerlendirdi.
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