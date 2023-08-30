Göz alıcı bir sofrada masa düzeni nasıl olmalıdır?

Yemek sofraları bazen sadece açlığımızı gidermeye yararken bazen de keyifli anlar geçirmemize yardımcı olur. İşte böyle durumlarda yapılan yemeklerden sunuma, servisten masa düzenine kadar her detay önem kazanır. Peki şık bir sofrada masa düzeni nasıl olmalıdır?
MASA ÖRTÜSÜNE DİKKAT EDİN
Masa düzenlerken ilk düşünülmesi gereken detay masa örtüsüdür. Masa örtüsü seçiminde öğün ve menüyü dikkate almalısınız. Örneğin kahvaltı sofraları için daha spor bir model tercih ederken akşam yemeği için daha şık bir seçim yapmalısınız.
Ayrıca seçtiğiniz masa örtüsünün, servis takımı ve diğer aksesuarlar ile de uyumlu olmasına özen gösterin.
DEKORE EDİN
Yemek masası, aynı ev dekorasyonunda olduğu gibi tarzınızı yansıtır. Bu nedenle masanızın dekoratif görünmesi önemlidir. Masa düzeninde zarif doknuşular yaparak hiçbir parçanın fazlalık gibi görünmemesini sağlayabilirsiniz.
Bu nedenle yemek için kendinize bir tema seçebilir, masayı da buna uygun olarak dekore edebilirsiniz.
TABAK, ÇATAL, BIÇAK ve BARDAKLARI DOĞRU YERLEŞTİRİN
Yemek masalarında sofra düzeni oldukça kritiktir. Standart masa düzeninde yemek tabağı sofraya oturacak kişiye göre konumlandırılır. Yemek çatalı ise tabağın solunda konumlandırılmalı.
Aynı şekilde yemek bıçağı da sağ elle kullanılmak üzere tabağın sağına yerleştirilmeli. Yemek kaşığı ise bıçağın sağında olmalıdır. Su ve diğer içecekler için kullanılacak bardakları, tabağın sağ tarafındaki bıçak ve kaşığın önünde duracak biçimde yerleştirilir.
Eğer tatlı servisi yapılacaksa, tatlı masaya gelmeden önce yemek tabaklarının masadan kaldırılmasına özen göstermelisiniz.
PEÇETE KULLANIMINA ÖZEN GÖSTERİN
Şık sofların vazgeçilmezi peçetelerdir. Bu doğrultuda tek kullanımlık kağıt peçete veya yemeğin resmiyetine göre kumaş peçeteler tercih edebilirsiniz.
desen ve dokusunun yemeğe göre seçilmesi gereken peçeteler; çatalın soluna konmalıdır ancak daha resmi bir yemek söz konusuysa peçeteleri tabağın içine yerleştirebilirsiniz.
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