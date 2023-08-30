Göz alıcı bir sofrada masa düzeni nasıl olmalıdır?

Yemek sofraları bazen sadece açlığımızı gidermeye yararken bazen de keyifli anlar geçirmemize yardımcı olur. İşte böyle durumlarda yapılan yemeklerden sunuma, servisten masa düzenine kadar her detay önem kazanır. Peki şık bir sofrada masa düzeni nasıl olmalıdır?

MASA ÖRTÜSÜNE DİKKAT EDİN

Masa düzenlerken ilk düşünülmesi gereken detay masa örtüsüdür. Masa örtüsü seçiminde öğün ve menüyü dikkate almalısınız. Örneğin kahvaltı sofraları için daha spor bir model tercih ederken akşam yemeği için daha şık bir seçim yapmalısınız.

Ayrıca seçtiğiniz masa örtüsünün, servis takımı ve diğer aksesuarlar ile de uyumlu olmasına özen gösterin.