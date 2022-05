Hayattan emekli olmayın: Keşke dememek için her yaşta alınması gereken dersler

RİSK ALIN



Güvenli topraklardan çıkıp dalgalarla boğuşmadan hayatı gerçekten hissetmek mümkün mü? Hayat boyu istemediğiniz bir yerde, sevmediğiniz bir işte, sırf öyle olması gerektiği için kalmaya devam etmek, daha mı az cesaret ister sizce? Belki de sizin risk olarak görüp cesaret edemedikleriniz, aslında bugünkü seçimlerinizden daha riskli değildir. Haydi şimdi risk olarak gördüklerinizi, bir türlü aşamadığınız engelleri bir kez daha gözden geçirme vakti!



GÖZÜNÜZDE BÜYÜTMEYİN



Başınıza gelen bir olumsuzluğu defalarca gözünüzde canlandırıp canınızı sıkmaya devam mı ediyorsunuz? Şimdi bu, 'pireyi deve yapma' alışkanlığını yavaşça yere bırakıp ona arkanızı dönün. Küçük sorunları gözününde büyütüp kendinizi üzmekten vazgeçin. Çünkü bu, zaman kaybından başka bir anlama gelmiyor.



HOBİ EDİNİN



Hayatınızı daha renkli hale getirmek için yeni şeyler deneyin. Mesela yeni bir dil öğrenin ya da bir enstrüman çalmaya başlayın. Bir koroya katılıp şarkı söyleyin ya da yemek kursuna başlayıp mutfağınızın işini hobiye dönüştürün.



KORKULARINIZIN ÜZERİNE GİDİN



Herkes bir şeylerden korkar, yalnız değilsiniz! Ancak onlardan kaçarak bir yere varamayacağınız da bir gerçek! Sizi bir adım ileri gitmekten alıkoyan korkularınızla yüzleşmeye başlamak için hiçbir yaş geç değil. “Asla yapamam”dan, “Ben bunu neden daha önce yapmamışım”a nasıl hızlı bir geçiş yapacağınıza kendiniz de inanamayacaksınız.



KÖTÜ ALIŞKANLIKLARDAN KURTULUN



Nedir kötü alışkanlık? Sigara, alkol, kötü beslenme? Tabii bunları da acilen terk etmek gerekiyor. Ancak “Elveda” diyeceğiniz kötü alışkanlıklar bunlarla sınırlı olamaz. Hep kötümser olmak, hayata negatif bakış açısıyla yaklaşmak, hep eleştirmek, kendine güvenmemek, kıyaslama yapmak, müsrif olmak, hayallerinizin peşinden koşmamak ve daha fazlası... Kötü alışkanlıklar keşkeleriniz olmasın!



ERTELEMEYİN



Erteleyen çoğu insan için, 'sonra' geldiğinde de durum farklı olmaz. Ertelenen her şey için yeni bir 'ertesi gün' bahanesi vardır. Böylece erteleme bir alışkanlığa, sonra da bir hayat tarzına dönüşür. “Keşke” dememek için hayatı ertelemekten vazgeçin.



HAYATTAN EMEKLİ OLMAYIN



Çocuklara sorduğunuz "Büyünce ne olacaksın?" sorusunu kendinize her yaşta sormayı ihmal etmeyin. Çünkü her gün yeniden başlayıp yeniden deneyebilirsiniz. "Geç kaldım" demek yerine "Seçenek hep var" demek gerektiğini kendinize hatırlatın. Yaşınız kaç olursa olsun hep hayalini kurduklarınıza, hiç cesaret edemediklerinize, hayatta en çok istediklerinize odaklanın. Yani kısacası hayattan emekli olmayın



