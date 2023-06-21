Her zaman haklı olduğunu düşünen insanlarla başa çıkma yolları

1. Onları haksız olduklarına inandırmanız imkansız. Bu nedenle onlara basit ama kesin olmayan cevaplar verin. "Belki de haklısın" veya "Evet öyle olabilir" diyebilirsiniz.



2. Ne derseniz deyin sizi duymayacaklarını ve duymak istemeyeceklerini anlayın. Kendinizi yıpratmanıza gerek yok.



3. Bu kişiyle anlaşamayacağınızı anladığınız anda durun ve ona "Benim düşüncelerim hakkında ne düşünüyorsun?" deyin ve sizin düşüncelerinize odaklanmasını sağlayın.



4. Karşı tarafın kendini haklı görmesini ve size saldırmasını kişisel olarak algılamayın.



5. Suçu birine yüklemeye çalışmayın. Çözüm odaklı hareket edin ve neler yapabileceğiniz üzerine konuşun.



6. Uzlaşamadığınızda konudan sapmamaya özen gösterin. Tartışmanın önünü kesmek için yalnızca bir konuya odaklanın.



7. Kendinizi haklı göstermeye çalışırken başkalarını konuya dahil etmeyin. Hiç kimseyi taraf tutmak zorunda bırakmayın.



8. Uzaklaşın. Tartışma başa çıkılamaz bir hale geldiğinde sakin kalamayabilirsiniz. Aranız bozulmadan uzaklaşmak bazen en iyi seçenektir.

