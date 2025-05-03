İlk aşkını alamayan Mehmet dede, 3 evlilik yaptı: 28 çocuğundan ilkine sevdiği kadının adını verdi

''RAĞDA'YI BANA HATIRLATMAYIN''

Çocuklarının hatırlatmasıyla hüzünlenen ve ahlar çekerek anlattığı en büyük aşkı olduğunu söylediği Rağda adındaki kadına çok sevdalandığını ve büyük aşk yaşadıkları halde kavuşamadıklarını anlatan Reşit Ak, şunları söyledi:



"Rağda'yı bana hatırlatmayın. Zaten onun bedduası yüzünden ölmedim, hala yaşıyorum. Onu çok seviyordum. Onun babası bu memleketin ağası, ileri geleniydi. Rağda onun tek kızıydı. Ben bazen gider, görür dönerdim. Bana sürekli yemek hazırlardı. Babası, amcalarıma 'gelin isteyin kızımı' dedi. 'Size burada 50 dönüm tarla, 2 baş öküz ve bir sütlü manda vereceğim' derdi. Ev de vereceğim demesine rağmen amcamlar kabul etmedi. 'Biz köyümüzde kalacağız' dediler. Bırakmadılar kızı alayım. O da başkasıyla evlendi. Daha sonra amcamın kızıyla çarşıda karşılaşınca kimlerden olduğunu sormuş. Amcamın kızı, 'Mehmet Reşit'in amcasının kızıyım' deyince bana beddua etmiş. Kız bana beddua ederek 'Allah ona ölmek istediğinde öldürmesin, yaşamak isterse de yaşatmasın' diye beddua etti. Bundan dolayı da ben halen yaşıyorum. Beni seviyordu alamadığım için beddua etti ve bedduası tuttu.''



Mehmet Reşit Ak'ın hayatta olan son eşi 78 yaşındaki Dilşen Ak, eşinin hiçbir zaman kendisini üzmediğini ve uyumlu bir insan olduğunu söyledi.