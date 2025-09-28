İş hayatındaki sessiz tehdit: Yetişkin zorbalığı

Zorbalık; bir kişiye kasıtlı olarak, psikolojik veya fiziksel zarar vermek amacıyla yapılan, sıklıkla da tekrarlayan davranışları içeren bir kavramdır. Genellikle çocuklarla ilişkilendirilse de yetişkinlikte de oldukça yaygındır ve sistematik olarak zorbalığa maruz kalmak; çocukluk dönemine benzer düzeyde travmatik etkiler yaratabilir. Ancak, yetişkinlikte maruz kalınan zorbalığın gözlemlenmesi daha zor bir durum olabilir.

Bunun nedeni, yetişkin zorbalığının karşımıza fiziksel zorbalık değil, daha çok psikolojik zorbalık şeklinde çıkıyor olmasıdır. Çoğunlukla şaka yollu kişiye hissettirilen psikolojik ve duygusal baskılar, bireyin motivasyonunu düşürmenin ötesinde, uzun vadede anksiyete, depresyon ve özgüven kaybı gibi işlevselliğini etkileyen problemlere yol açabilir. Peki, bu tür bir zorbalığa maruz kalan birey genellikle nasıl bir tutumla karşılaşır ve bu tür yıpratıcı davranışları yönetmek için iş yerinde ne gibi önlemler alınabilir?