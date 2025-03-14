Japonların rahat uyku sırrı: Shikibutton nedir? Bilim insanları öneriyor
Dr. Hiroshi Takeda, ''Shikibutton'' adı verilen yatak türünün omurgayı nötr pozisyonda tutarak basınç noktalarını azalttığını ve dolaşımı iyileştirdiğini ifade ediyor. Zemine doğrudan konulan yatak, geleneksel olarak elle dikilip pamukla dolduruluyor.
Yumuşak yatakların vücudun dengesiz bir şekilde çökmesine neden olabileceğini ifade eden Dr. Takeda, ''Omurganın düzgün hizalanmaması, uyku kalitesini olumsuz anlamda etkileyebilir'' diyor. Shikibuton gibi sert yüzeyler ise omurgayı doğru pozisyonda tutar, basınç noktalarını azaltır ve dolaşımı iyileştirerek vücudun daha hızlı gevşemesine yardımcı olur.
Uzman isim, keyifli bir uyku için yatak odasında sadeliğe gidilmesi gerektiğini de savunuyor. Araştırmalar, çevremizin ruh halimizi etkilediğini ve dağınık bir ortamın konsantrasyon bozukluklarına yol açabileceğini ortaya koyuyor.
Japon doktorun, bir başka önerisi ise doğru nefes tekniklerini bilmemiz gerektiği yönünde. Japonya'da yaygın olarak uygulanan bir teknik; 4 saniye nefes alıp, 7 saniye tutup, 8 saniye boyunca nefes vermeyi içerir. Bu teknik, kalp atış hızını düşürür ve sinir sistemine rahatlama sinyali gönderir. Egzersizi yaparken sırtınızı dik tutarak oturun, dilinizin ucunu üst ön dişlerinizin arkasına yerleştirin ve ağzınızdan dilinizin etrafından nefes verin. Ardından, dört saniye boyunca burnunuzdan nefes alın, yedi saniye boyunca tutun ve sekiz saniye boyunca ağzınızdan nefes verin. Bu döngüyü dört kez tekrarlayın.
Takeda, uyku ortamının sıcaklığının da önemli olduğunu belirtiyor. Cleveland Clinic, yatak odasının serin, karanlık ve sessiz olmasını önerirken, Dr. Michelle Drerup da sıcaklığın REM uykusunu etkileyebileceği ve bu durumun rüya görme aşamasına geçişi bozabileceği yönünde uyarıyor.
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