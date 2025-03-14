Japonların rahat uyku sırrı: Shikibutton nedir? Bilim insanları öneriyor

Yumuşak yatakların vücudun dengesiz bir şekilde çökmesine neden olabileceğini ifade eden Dr. Takeda, ''Omurganın düzgün hizalanmaması, uyku kalitesini olumsuz anlamda etkileyebilir'' diyor. Shikibuton gibi sert yüzeyler ise omurgayı doğru pozisyonda tutar, basınç noktalarını azaltır ve dolaşımı iyileştirerek vücudun daha hızlı gevşemesine yardımcı olur.

Uzman isim, keyifli bir uyku için yatak odasında sadeliğe gidilmesi gerektiğini de savunuyor. Araştırmalar, çevremizin ruh halimizi etkilediğini ve dağınık bir ortamın konsantrasyon bozukluklarına yol açabileceğini ortaya koyuyor.