Kedilerin insanları dinlediği bilimsel olarak kanıtlandı

Pek çoğumuz için doğal antidepresan etkisi yaratan kediler, aynı zamanda davranışlarıyla da kafaları karıştırabiliyor. Yıllardır açıklanamayan kedi gizemleri arasında da onlarla konuştuğumuzda bizi gerçekten duyup duymadıkları idi. Bugün, bilim dünyasından bu soruya bir cevap geldi.



Bilim insanları, kedilerle tatlı tatlı konuştuğumuzda bizi anlayıp anlamadıklarını inceledi. Webtekno'nun haberine göre, 16 evcil kedi ile yapılan çalışma, kedilerin sahiplerinin sesini ayırt edebildiğini, üstelik sahiplerinin sesine diğer kişilerin sesine göre daha farklı tepki verdiğini ortaya koydu.

TATLI TONDA KONUŞMAYA TEPKİ VERİYORLAR

Yapılan çalışmada kediler, sahiplerinin kendileriyle konuştuğu sırada kuyruk sallamak, göz kırpmak, kulak kabartmak ve ‘donup kalmak’ gibi hareketler sergiledi. Fakat bu davranışlar, sadece onlarla tatlı tonlarda konuşulunca görüldü.



Fakat bu araştırmanın bazı eksik noktaları da vardı. Araştırmada incelenen kediler tek sahibi olan kedilerden oluşuyordu. Bununla birlikte kediler, çalışma sırasında kendi evlerinde, başka bir ortama taşınmamış şekilde incelendi.