Kendinizi affedin: Ho’oponopono tekniği nedir?

Hawaii dilinde “neden” anlamına gelen ho’o ve "mükemmellik" anlamına gelen “ponopono” kelimelerinin birleşiminden oluşan ho’oponopono kelimesi, hayatı düzeltmek ve doğru yapmak anlamı taşıyor.

Çok fazla öğrenme gerektirmeyen bir uygulama olan ho’oponopono tekniğinin temel amacı; kişinin her şeyden ve herkesten önce kendini affedebilmesidir.

Bunun başarılı olması içinse kişinin anlaması gereken temel nokta, önemli olanın kişinin başına ne geldiği değil, kişinin o durum karşısında ne tepki verdiğidir.