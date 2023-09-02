Kimseyi kırmadan şaka yapmanın tüyoları

Şaka, temelde kelimelerden oluşan bir derlemedir. Bu nedenle şaka yaparken ilk adım yaptığınız şakaya inanmak ve kelimeleri dikkatli seçmek olacaktır. Eğer komik olduğunu düşünüyorsanız, karşınızdakinin size katılma olasılığı daha yüksektir.
Ayrıca rahat olmaya özen gösterin çünkü tuhaf hissederseniz bu, enerjinize yansıyacaktır. Ses tonunuz ve son noktayı belirlemeniz de oldukça önemlidir. Ve son olarak eğer karşınızdaki gülmüyorsa bundan vazgeçin.
Bazen de şakalar iğneleyici oldukları için başarısızlıkla sonuçlanır. Çünkü birinin eksiklikleriyle, hatalarıyla, başarısızlıklarıyla, utanç verici anlarıyla dalga geçmek etik değildir. Bu yüzden şaka yapmak istediğinizde kendiniz ve ya deneyimleriniz hakkında komik hikayeler paylaşın.
SERT BİR ŞAKAYLA ÜÇ ŞEKİLDE BAŞ EDEBİLİRSİNİZ
Ancak işler ters giderse ve biri size karşı sert bir şaka yaparsa bununla üç şekilde baş edebilirsiniz:
Beden dilinizi ve mimiklerinizi kullanarak anlamadığınızı ifade edebilirsiniz. Ya da başka bir tarafa bakarak şaka yapan kişiyle iletişimi kesebilirsiniz. Bir şey söyleme ihtiyacı hissederseniz de "Bitirmeni bekliyorum" gibi bir ifade ile karşınızdakini şaşırtabilirsiniz.
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