Kimseyi kırmadan şaka yapmanın tüyoları

Şaka, temelde kelimelerden oluşan bir derlemedir. Bu nedenle şaka yaparken ilk adım yaptığınız şakaya inanmak ve kelimeleri dikkatli seçmek olacaktır. Eğer komik olduğunu düşünüyorsanız, karşınızdakinin size katılma olasılığı daha yüksektir.

Ayrıca rahat olmaya özen gösterin çünkü tuhaf hissederseniz bu, enerjinize yansıyacaktır. Ses tonunuz ve son noktayı belirlemeniz de oldukça önemlidir. Ve son olarak eğer karşınızdaki gülmüyorsa bundan vazgeçin.

Bazen de şakalar iğneleyici oldukları için başarısızlıkla sonuçlanır. Çünkü birinin eksiklikleriyle, hatalarıyla, başarısızlıklarıyla, utanç verici anlarıyla dalga geçmek etik değildir. Bu yüzden şaka yapmak istediğinizde kendiniz ve ya deneyimleriniz hakkında komik hikayeler paylaşın.

