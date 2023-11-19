Kış aylarının mucizesi: Pekmez çeşitleri ve faydaları

Üzüm, incir veya dut gibi meyvelerden yapılan pekmeze koyu rengini ve kıvamını veren, kaynatma işlemi sırasında kestirilen şıranın içindeki şekerlerin karamelize olup kararmasıdır. Aç ya da tokken tüketilebilir. Vitamin ve mineral deposu olan pekmezin besin değeri yapımında kullanılan meyveye göre değişir.
PEKMEZİN FAYDALARI NELERDİR?
-Kansızlığa iyi gelir.
-Vücuda enerji verir, zinde tutar.
-Bağışıklık sistemini güçlendirir.
-Boğazı yumuşatır, öksürüğe iyi gelir.
-Besleyici özelliğiyle tok tutar.
-Eklem ve kemikleri güçlendirir.
-Beyin sağlığına olumlu etki eder.
-Anne sütünün artmasını destekler.
PEKMEZ TÜRLERİ
Keçiboynuzu pekmezi: En faydalı pekmez türü olarak bilinir. Enerji ve güç veren, sindirim sistemini iyileştiren, diş etlerini besleyen keçiboynuzu pekmezi; soğuk algınlığı etkilerini azaltarak vücudun direncini artır.
Üzüm pekmezi: A ve C vitaminlerini içeren üzüm pekmezi; kemikleri güçlendirir, depresyona iyi gelir, tansiyonu düzenler ve bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.
Dut pekmezi: Emziren anneler için süt kalitesini artırır, mide rahatsızlıklarına iyi gelir, enerji verir, ağız yaralarını giderir. İçerisinde A vitamini, B1 ve B2 vitaminleri bulundurur.
Hurma pekmezi: B1, B2, B3, B5, A ve C vitaminlerini içerir. Öksürüğü kesmeye yardımcı olur. Kansere karşı koruyucudur. Bağırsak hareketlerini düzenler.
Nar pekmezi: B vitamini ve C vitamini açısından zengin olan nar pekmezi; erken yaşlanmayı ve kırışıklığı engeller. Sindirime yardımcı olur. Kolesterolü düşürür.
Andız pekmezi: Vücudu toksinlerden arındıran, saç dökülmesini önlemeye yardımcı olan, kan dolaşımına katkı sağlayan ve ödem attıran bir pekmez türüdür.
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