Kış aylarının mucizesi: Pekmez çeşitleri ve faydaları

Üzüm, incir veya dut gibi meyvelerden yapılan pekmeze koyu rengini ve kıvamını veren, kaynatma işlemi sırasında kestirilen şıranın içindeki şekerlerin karamelize olup kararmasıdır. Aç ya da tokken tüketilebilir. Vitamin ve mineral deposu olan pekmezin besin değeri yapımında kullanılan meyveye göre değişir.

PEKMEZİN FAYDALARI NELERDİR?

-Kansızlığa iyi gelir.

-Vücuda enerji verir, zinde tutar.

-Bağışıklık sistemini güçlendirir.

-Boğazı yumuşatır, öksürüğe iyi gelir.

-Besleyici özelliğiyle tok tutar.

-Eklem ve kemikleri güçlendirir.

-Beyin sağlığına olumlu etki eder.

-Anne sütünün artmasını destekler.