Kişisel markanızı kurmak için takip etmeniz gereken adımlar

3- MARKANIZA İSİM BULUN



Kendinizi tanıyor ve hangi alanda büyüyeceğinize karar verdiyseniz, sıradaki adımınız markanıza bir isim vermek olacaktır.



İstediğiniz ismi seçebilirsiniz ancak insanların sizi öyle tanıyacağını ve logo tasarımı konusunda da ismin önemli olduğunu unutmayın.



4- SLOGAN BULUN VE LOGO TASARLAYIN



Bir isme ek olarak, işletmeniz için markanızın neyle ilgili olduğunu anlatan kısa ve etkileyici bir slogan bulmaya çalışın. Markanıza özgü bir logo tasarımı da önemlidir. Anlaşılır ve akılda kalıcı olmasına dikkat edin.



5- MARKA İTİBARINI KORUYUN



Kişisel markalaşma süreci, yolculuğunuz boyunca devam eder. Nasıl diğer markaların beslenmesi ve korunması gerekiyorsa siz de markanızın itibarını daima beslemeli ve korumalısınız. Bu gelişimi sürdürmek için geri bildirimlere dikkat etmeli ve sürekli çalışmalısınız.