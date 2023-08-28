Kişisel markanızı kurmak için takip etmeniz gereken adımlar

Marka, bir işletmeyi rakiplerinden ayıran planlı ve stratejik özgün bakış açısıdır. İster sıfırdan bir iş kurun, ister mevcut işinizi güçlendirin ya da sosyal medya yardımıyla kendinizi markalaştırın planlama çok önemlidir.
Fark yaratmak ve idol olmanıza yardımcı olacak olan kişisel markanızı oluşturmak için izlemeniz gereken 5 adım...
1- UZMANLIK ALANLARINIZI BİLİN
Başarılı bir girişimci olmak için kendinizi tanımak, uzman olduğunuz konuları bilmek, hobilerinizi işinize yansıtmayı öğrenmek önemlidir.
Eğer kendi markanızı oluşturmaya karar verdiyseniz, kendinizi tanımak ve uzmanlık alanlarınızı bilmek yapacağınız ilk adım olacaktır. Çünkü kendinizi tanıyarak işe başlamak sizlere yol gösterecektir.
2- HEDEF NOKTANIZI BELİRLEYİN
Ne satacağınıza veya hangi alanda marka kuracağınızı belirlemeli ve bu doğrultuda yol almalısınız. Bunlara karar verdikten sonra yapacağınız şey ise bu alanda fark yaratmak olacaktır.
3- MARKANIZA İSİM BULUN
Kendinizi tanıyor ve hangi alanda büyüyeceğinize karar verdiyseniz, sıradaki adımınız markanıza bir isim vermek olacaktır.
İstediğiniz ismi seçebilirsiniz ancak insanların sizi öyle tanıyacağını ve logo tasarımı konusunda da ismin önemli olduğunu unutmayın.
4- SLOGAN BULUN VE LOGO TASARLAYIN
Bir isme ek olarak, işletmeniz için markanızın neyle ilgili olduğunu anlatan kısa ve etkileyici bir slogan bulmaya çalışın. Markanıza özgü bir logo tasarımı da önemlidir. Anlaşılır ve akılda kalıcı olmasına dikkat edin.
5- MARKA İTİBARINI KORUYUN
Kişisel markalaşma süreci, yolculuğunuz boyunca devam eder. Nasıl diğer markaların beslenmesi ve korunması gerekiyorsa siz de markanızın itibarını daima beslemeli ve korumalısınız. Bu gelişimi sürdürmek için geri bildirimlere dikkat etmeli ve sürekli çalışmalısınız.
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