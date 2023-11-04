"Kusursuz" mavi elmas açık artırmaya çıkıyor: 50 milyon dolara alıcı bulabilir

Christie's müzayede evinden Rahul Kadakia "Bleu Royal'ı bu kadar nadir ve özel yapan şey boyutu. 17,6 karatlık elmas, boyut açısından türünün en büyük örneği" ifadelerini kullandı.



2016 yılında 14,6 karatlık "Oppenheimer Blue" adlı mavi elmas 57 milyon dolara satılmıştı. "Bleu Royal"ın bu rekoru aşacağı düşünülüyor.