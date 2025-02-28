Lüks algısı değişti: Zenginliğin yeni belirtileri

Geleneksel olarak, tatil evleri ve pahalı arabalar gibi lüksler, zenginliğin sembolü olarak kabul edilirdi. Ancak, YouGov’un HSBC için gerçekleştirdiği yeni araştırma, günümüzde zengin olmanın ne anlama geldiğini farklı bir açıdan ele alıyor.

2 bin kişi üzerinde yapılan ankette, günümüzde zenginlik algısının önemli ölçüde değiştiği ortaya çıktı. İngiltere’de birçok kişi, mutfak adası veya temizlikçi gibi unsurları zenginliğin işaretleri olarak görmeye başladı. Bir bahçeye, araba yoluna veya bir arabaya sahip olmak da zenginliğin en belirgin sembolleri arasında sayılıyor.

YENİ ZENGİNLİK GÖSTERGELERİ



Katılımcıların yüzde 49’u yatırım portföyüne sahip olmayı, yüzde 48’i ise erken emeklilik ve tatile çıkabilmeyi zenginliğin göstergeleri olarak tanımlıyor. Bu unsurlar, geleneksel lüksler arasında sayılan özel jet veya spor araba gibi şeylerden daha fazla öne çıkıyor.

Bazı daha şaşırtıcı zenginlik göstergeleri de dikkat çekiyor. Mutfak adası, temizlikçi ve araba yolu gibi unsurlar, geleneksel anlayışa ters düşse de, günümüzde zenginlik belirtileri arasında yer alıyor. Ayrıca, spor salonu üyeliği gibi harcamalar, çevrenizdeki insanlar tarafından sizi zengin olarak algılatabiliyor.

MADDİ DEĞİL MANEVİ DEĞERLERDE SAKLI



Zenginlik sadece maddi varlıklarla sınırlı değil. Güçlü sosyal ilişkiler ve kendini geliştirmeye yatırım yapmak gibi unsurlar da, zenginlik belirtileri arasında yer alıyor. Ayrıca, iyi bir iş-yaşam dengesi kurarak ofisten uzak geçirilen zaman, birçok kişi için zenginlik tanımına girmeye başladı.

HSBC'ye göre 2025 yılında zenginliğin başlıca göstergeleri



Mutfak adası

Temizlikçi

Araba

Garaj yolu

Güçlü ilişkiler

Yatırımlara sahip olmak

Spor salonu üyeliği

Eğitime ve kişisel gelişime yatırım yapmak

İyi iş-yaşam dengesi

Büyük bahçe

Birden fazla araba

Mülk

Lüks/spor araba

Tekne veya yat

Lüks mallar

Özel jet

Sık sık yurtdışına seyahat

Ek mülk

Erken emeklilik imkanı