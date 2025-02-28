Lüks algısı değişti: Zenginliğin yeni belirtileri
Özel jetler, lüks mallar ve pahalı arabalar, zenginliğin sembolü olarak kabul ediliyor ancak YouGov’un HSBC için yaptığı yeni araştırma, günümüzde zenginlik anlayışının değiştiğini ortaya koydu. HSBC'ye göre 2025 yılında zenginliğin başlıca göstergeleri
Geleneksel olarak, tatil evleri ve pahalı arabalar gibi lüksler, zenginliğin sembolü olarak kabul edilirdi. Ancak, YouGov’un HSBC için gerçekleştirdiği yeni araştırma, günümüzde zengin olmanın ne anlama geldiğini farklı bir açıdan ele alıyor.
2 bin kişi üzerinde yapılan ankette, günümüzde zenginlik algısının önemli ölçüde değiştiği ortaya çıktı. İngiltere’de birçok kişi, mutfak adası veya temizlikçi gibi unsurları zenginliğin işaretleri olarak görmeye başladı. Bir bahçeye, araba yoluna veya bir arabaya sahip olmak da zenginliğin en belirgin sembolleri arasında sayılıyor.
YENİ ZENGİNLİK GÖSTERGELERİ
Katılımcıların yüzde 49’u yatırım portföyüne sahip olmayı, yüzde 48’i ise erken emeklilik ve tatile çıkabilmeyi zenginliğin göstergeleri olarak tanımlıyor. Bu unsurlar, geleneksel lüksler arasında sayılan özel jet veya spor araba gibi şeylerden daha fazla öne çıkıyor.
Bazı daha şaşırtıcı zenginlik göstergeleri de dikkat çekiyor. Mutfak adası, temizlikçi ve araba yolu gibi unsurlar, geleneksel anlayışa ters düşse de, günümüzde zenginlik belirtileri arasında yer alıyor. Ayrıca, spor salonu üyeliği gibi harcamalar, çevrenizdeki insanlar tarafından sizi zengin olarak algılatabiliyor.
MADDİ DEĞİL MANEVİ DEĞERLERDE SAKLI
Zenginlik sadece maddi varlıklarla sınırlı değil. Güçlü sosyal ilişkiler ve kendini geliştirmeye yatırım yapmak gibi unsurlar da, zenginlik belirtileri arasında yer alıyor. Ayrıca, iyi bir iş-yaşam dengesi kurarak ofisten uzak geçirilen zaman, birçok kişi için zenginlik tanımına girmeye başladı.
HSBC'ye göre 2025 yılında zenginliğin başlıca göstergeleri
Mutfak adası
Temizlikçi
Araba
Garaj yolu
Güçlü ilişkiler
Yatırımlara sahip olmak
Spor salonu üyeliği
Eğitime ve kişisel gelişime yatırım yapmak
İyi iş-yaşam dengesi
Büyük bahçe
Birden fazla araba
Mülk
Lüks/spor araba
Tekne veya yat
Lüks mallar
Özel jet
Sık sık yurtdışına seyahat
Ek mülk
Erken emeklilik imkanı
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