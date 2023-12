Manifesting nedir? Nasıl manifest yapılır?

3- HEDEFLERİNİZE YÖNELİK ÇABA SARF EDİN



Her işte olduğu gibi manifesting sürecinde de eyleme geçmeden sonuç göremeyeceksiniz. Bu sebeple hedeflerinize ulaşmak için hangi adımları atabileceğinizi düşünün ve harekete geçin.



4- MİNNETTAR OLUN



Hayal ettiğiniz her şeyi istediğiniz düzende ve zaman çerçevesinde alamayabilirsiniz, ancak ne kadar büyük veya küçük olursa olsun elde ettiğiniz her şey için şükredin.

5- KORKULARINIZDAN KURTULUN



İçinizdeki korkulardan ve yetersiz, değersiz olduğunuz gibi olumsuz düşüncelerden kurtulun. Bu tarz düşünceler sizi hayatınız boyunca sınırlayacaktır. Bunları hak etmediğinizi kendinize hatırlatın ve hak ettiklerinize odaklanın.



6- ESNEK OLUN SÜRECE GÜVENİN



Manifestlemek bir süreçtir. Bu sebeple bu akışkan sürece güvenin, sabırsız olmayın.



7- KÖTÜ ENERJİLERİNİZDEN KURTULUN



Evrene duygu düşüncelerinizle sürekli kötü ve negatif enerji gönderiyorsanız aynı enerjiyi kendinize çekeceksinizdir. Bu sebeple enerjinizi değiştirin. Çünkü pozitif olduğunuzda pozitif yansımalar göreceksiniz.