Manifesting nedir? Nasıl manifest yapılır?

Son zamanların öne çıkan tabirlerinden biri olan "manifestlemek" çekim yasasına dayanan ve kişinin düşündüğü ve derinden inandığı şeylerin gerçek olmasını ifade eden bir kavramdır.



Türkçe’ye ‘tezahür’ olarak da çevrilen manifest kavramını kullanmak, bir şeyleri manifest etmek istiyorsanız bu adımları izlemelisiniz...



1- HEDEFLERİNİZİ BELİRLEYİN



Tüm ayrıntılarıyla ne istediğinizi belirleyin. Her ne arzu ederseniz edin niyetinizi mümkün olduğunca belirgin hale getirin.



2- NE İSTEDİĞİNİZİ DÜŞÜNÜN VE YAZIN



Umutlarınızın, hayallerinizin ve hedeflerinizin tam olarak ne olduğunu belirlediğinizde, evrene ne istediğinizi sormanız gerekir. İstekleriniz konusunda net olduğunuzda bunları; dua, meditasyon, görselleştirme, niyetlerinizi yüksek sesle söylemek gibi yöntemlerle dile getirin.



3- HEDEFLERİNİZE YÖNELİK ÇABA SARF EDİN



Her işte olduğu gibi manifesting sürecinde de eyleme geçmeden sonuç göremeyeceksiniz. Bu sebeple hedeflerinize ulaşmak için hangi adımları atabileceğinizi düşünün ve harekete geçin.



4- MİNNETTAR OLUN



Hayal ettiğiniz her şeyi istediğiniz düzende ve zaman çerçevesinde alamayabilirsiniz, ancak ne kadar büyük veya küçük olursa olsun elde ettiğiniz her şey için şükredin. 5- KORKULARINIZDAN KURTULUN



İçinizdeki korkulardan ve yetersiz, değersiz olduğunuz gibi olumsuz düşüncelerden kurtulun. Bu tarz düşünceler sizi hayatınız boyunca sınırlayacaktır. Bunları hak etmediğinizi kendinize hatırlatın ve hak ettiklerinize odaklanın.



6- ESNEK OLUN SÜRECE GÜVENİN



Manifestlemek bir süreçtir. Bu sebeple bu akışkan sürece güvenin, sabırsız olmayın.



7- KÖTÜ ENERJİLERİNİZDEN KURTULUN



Evrene duygu düşüncelerinizle sürekli kötü ve negatif enerji gönderiyorsanız aynı enerjiyi kendinize çekeceksinizdir. Bu sebeple enerjinizi değiştirin. Çünkü pozitif olduğunuzda pozitif yansımalar göreceksiniz.