Menopoz dönemini daha rahat geçirmenizi sağlayacak beslenme tavsiyeleri

Düşük yağlı beslenin ve bitkisel yağları tercih edin



Menopoz döneminde kolesterolde olacak artışlar nedeniyle iç yağ, katı margarinden uzak durulmalı ve bitkisel yağlar tercih edilmelidir.



Et ve et grubundan faydalanın



Et ve et grubundan günde 3 porsiyon tüketmek, vücudunuzun protein miktarını karşılamanızı sağlayacaktır.



Fitoöstrojen içerikli gıdalar tüketin



Menopoz sonrası görülebilecek semptomları hafifletmek amacıyla fitoöstrojen gıdalara diyette sıklıkla yer vermek oldukça önemlidir. Bu sebeple çiğ sebzeler, kabuklu meyveler ve soya beslenme planınızda olmalıdır.



Basit şekerden uzak durun



Glisemik indeksi düşük, yani kan şekerini daha yavaş yükselten gıdalar tüketilmelidir. Beyaz ekmek yerine tam tahıllı ekmek, pirinç yerine kinoa, bulgur, karabuğday gibi tahıl kaynaklarına, kuru meyveler yerine taze meyvelere diyette yer verilmelidir.



Posa alımını arttırın



Menopoz döneminde yeterli miktarda posa alımı, sizi kronik rahatsızlıklar, şeker hastalığı ya da kanser gibi hastalıklardan koruyacaktır.



Su tüketimi, tuz miktarı ve egzersiz yapmaya dikkat Tüm bunların yanında tuz tüketimini azaltmak, kafein içeren ürünleri tüketirken dikkatli olmak yararınıza olacaktır. Ayrıca yeterli miktarda su içmek ve egzersiz yapmak da menopoz dönemini rahat geçirmenize yardımcı olacaktır.