Menopoz dönemini daha rahat geçirmenizi sağlayacak beslenme tavsiyeleri

Her kadının yaşadığı doğal bir süreç olan menopoz; hormonal, fiziksel ve psikolojik olarak kadınları olumsuz etkileyebilir. Tüm kadınların bu dönemdeki ortak sıkıntısı kilo artışıdır. Peki menopoz döneminde nasıl beslenilmeli?

Menopoz dönemini daha rahat geçirmenizi sağlayacak beslenme tavsiyeleri

Menopoz döneminde, metabolizma hızının ve östrojen hormonunun azalmasıyla karın bölgesinde yağlanma oluşur. Bu da birçok hastalığa neden olabilir. Bu sebeple menopoz döneminde beslenme büyük önem taşır. İşte düşük yağlı ve düşük kolesterol içeren besinler tüketmeniz gereken menopoz dönemi için beslenme ipuçları...

Renkli tabaklar hazırlayın

Her öğünde 4 besin grubunu (karbonhidrat, yağlar, proteinler, vitamin ve mineraller) tüketmeye özen gösterin.

Süt ve süt ürünleri tüketin

Bir gün içinde süt ve süt ürünlerinden 3-4 porsiyon tüketmek, kalsiyum ve kemik sağlığı açısından önemlidir.

Menopoz dönemini daha rahat geçirmenizi sağlayacak beslenme tavsiyeleri - 1

Düşük yağlı beslenin ve bitkisel yağları tercih edin

Menopoz döneminde kolesterolde olacak artışlar nedeniyle iç yağ, katı margarinden uzak durulmalı ve bitkisel yağlar tercih edilmelidir.

Et ve et grubundan faydalanın

Et ve et grubundan günde 3 porsiyon tüketmek, vücudunuzun protein miktarını karşılamanızı sağlayacaktır.

Fitoöstrojen içerikli gıdalar tüketin

Menopoz sonrası görülebilecek semptomları hafifletmek amacıyla fitoöstrojen gıdalara diyette sıklıkla yer vermek oldukça önemlidir. Bu sebeple çiğ sebzeler, kabuklu meyveler ve soya beslenme planınızda olmalıdır.

Basit şekerden uzak durun

Glisemik indeksi düşük, yani kan şekerini daha yavaş yükselten gıdalar tüketilmelidir. Beyaz ekmek yerine tam tahıllı ekmek, pirinç yerine kinoa, bulgur, karabuğday gibi tahıl kaynaklarına, kuru meyveler yerine taze meyvelere diyette yer verilmelidir.

Menopoz dönemini daha rahat geçirmenizi sağlayacak beslenme tavsiyeleri - 2

Posa alımını arttırın

Menopoz döneminde yeterli miktarda posa alımı, sizi kronik rahatsızlıklar, şeker hastalığı ya da kanser gibi hastalıklardan koruyacaktır.

Su tüketimi, tuz miktarı ve egzersiz yapmaya dikkat

Tüm bunların yanında tuz tüketimini azaltmak, kafein içeren ürünleri tüketirken dikkatli olmak yararınıza olacaktır. Ayrıca yeterli miktarda su içmek ve egzersiz yapmak da menopoz dönemini rahat geçirmenize yardımcı olacaktır.

LIFESTYLE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...